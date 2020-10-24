شراكة بين «أبوظبي للدراجات» و«بوكاري سوت»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع نادي أبوظبي للدراجات اتفاقية تعاون مع بوكاري سوت، توفر بموجبها الشركة اليابانية مشروب بوكاري سوت الصحي لدراجي فريق النادي، والذي يحتوي على الأيونات التي تعيد ترطيب جسمهم بشكل أسرع، وذلك في إطار الشراكات الجديدة التي يوقعها النادي مع جهات عديدة من أجل تعزيز جهود الفريق، ولضمان حفاظ الدراجين على صحتهم، والبقاء في قمة لياقتهم البدنية.

وتعد أوتسوكا للصيدلة المحدودة- اليابانية من الشركات المتميزة في توفير المشروبات الخاصة بترطيب الجسم والمطلوبة لدى الرياضيين عامة، والدراجين على وجه الخصوص في تعويضهم ما يفقدونه من سوائل بسبب المجهود الذي يبذلونه، وما يرشح من عرق خلال التدريبات والمنافسات المختلفة، حيث يعمل المشروب على تعويض الدراج ذلك في كل الأحوال.

وقع الاتفاقية النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، ومحمود بسيوني المسؤول التنفيذي للشركة، وذلك بمقر النادي.

وأكد النخيرة الخييلي أن الاتفاقية تأتي ضمن مجموعة من الشراكات التي نفذها النادي مع العديد من الجهات، ويعمل على تنفيذ المزيد منها، وذلك دعماً لمسيرة الفريق في المرحلة المقبلة، والتي تتطلب المزيد من العمل في المجالات كافة لتوفير أفضل أجواء فنية وصحية ولوجستية تعزز مسيرة الدراجين لتنفيذ البرامج التي وضعها مجلس إدارة النادي لإحداث نقلة نوعية تحقق الطموحات المرجوة، ونعمل على تقديم كل ما هو يدعم الاستقرار الفني والبدني للدراجين، ويمنحهم الحافز لتقديم أفضل ما لديهم.

وأضاف: الجانب الغذائي للدراجين له أهميته الكبرى لدفع مسيرتهم إلى الأمام، وذلك من خلال توفير كل العناصر التي تساعدهم على تعزيز الصحة العامة لهم، وأيضاً ما هو مطلوب توافره لرياضي ركوب الدراجات حتى يؤدي تدريباته في أفضل صورة، وتمنحه النشاط والحيوية التي تجعله في الصفوف الأمامية خلال المنافسات الرسمية، مشيراً إلى أن النادي يسعى دائماً إلى دعم الدراجين بالعناصر التي تعزز النشاط والحيوية لديهم وتحسن من حالتهم الصحية، وتساعدهم على تحقيق أهدافهم.

وأوضح: «نولي صحة الرياضيين أهمية كبيرة، ونتوسع في عقد الشراكات بهدف تقديم أفضل الخدمات في هذا المجال الحيوي، وسنعمل على عقد مثل هذه الشراكات بما يواكب الأهداف ورؤية النادي الاستراتيجية التي ترتكز على العمل البناء المدروس الذي يثمر نتائج إيجابية».