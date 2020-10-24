«الزعيم» مستاء من تكرار أخطاء «الفار»

معتز الشامي (دبي)

حالة من الاستياء سيطرت على جماهير العين، بفعل أخطاء «طاقم الفيديو» في مباراته أمام شباب الأهلي، مساء أمس الأول، في ختام الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، حيث لم يحتسب ضربة جزاء صحيحة لمصلحة «الزعيم»، إثر عرقلة محمد خلفان مهاجم الفريق، من ماجد حسن لاعب «الفرسان» داخل المنطقة في الدقيقة 85، وهي اللعبة التي اتفقت الاستوديوهات التحليلية، وخبراء التحكيم عقب اللقاء، على أنها ضربة جزاء مستحقة لـ«البنفسج».

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين العين ومضيفه شباب الأهلي، وهي النتيجة التي وصفها ماجد العويس عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي العين، بالعادلة، مشيراً إلى أن «الزعيم» قدم مباراة كبيرة، وصنع فرصاً عدة للتسجيل، وكان الأقرب إلى الفوز، كما قدم شباب الأهلي مباراة قوية، والتعادل يعتبر عادلاً، وإن كان العين الأكثر استحقاقاً للفوز، في حال احتساب ضربة الجزاء.

وأشاد العويس بالروح القتالية التي أظهرها لاعبو العين الذين قدموا مستوى متميزاً، رغم الغيابات التي أثرت على الفريق لفترة طويلة، وحرص الجهاز الفني على الدفع بأكثر العناصر جهوزية، واستعادة بعض اللاعبين، بعد تعافيهم من الإصابة، وأبرزهم بندر الأحبابي الذي قدم مباراة كبيرة، بالإضافة إلى المهاجم لابا الذي سجل هدفاً، وقدم أداءً متميزاً، رغم غيابه فترة بسبب الإصابة، كما شارك إسلام خان هو الآخر، بعد عودته من الإصابة.

وأضاف: أكبر مكاسب العين هو الروح القتالية التي كانت حاضرة في الملعب طوال المباراة، وعودة المصابين وظهورهم بمستوى متميز للغاية، ومن المؤكد أننا سعداء بهذه الروح، وبأداء اللاعبين، ورغبتهم في الخروج بنتيجة كبيرة، خصوصاً أنهم أثبتوا أن العين «بمن حضر».

وقال العويس: المباراة في مجملها جيدة جداً، ولكن ما أثر عليها، هو تواضع أداء «طاقم الفار»، ونحن ليس لدينا أي تعليق سلبي ضد حكم المباراة، ولكن أخطاء التقنية أصبحت صعبة، وهي المباراة الثانية التي يتضرر فيها العين، بسبب التقنية وطاقم الفار، وهو ما يعكس وجود مشكلات في تجهيز تلك الأطقم، لقد كنّا نتوقع موسماً أفضل، خصوصاً بعد اكتساب خبرات في تعامل «قضاة ملاعبنا» مع «تقنية الفار»، ولكن ما شاهدناه، يعطينا مؤشرات غير جيدة وغير مريحة؛ لأن تلك الأخطاء بسيطة، ويفترض عدم الوقوع فيها.

وأضاف: ضربة جزاء صحيحة، والكل اتفق عليها في المباراة لمصلحة العين، وكان يجب تدخل «الفار» واستدعاء الحكم، ويجب أيضاً منحنا حق اللجوء إلى «الفار» على الأقل من الناحية الإجرائية، ثم يبني الحكم قراره بناء على الإعادة، ولكن يمر الخطأ الواضح، مرور الكرام من دون أي تدخل من «الفيديو»، فإن هذا أمر غير مقبول، خصوصاً بعد الجهود المبذولة لتطوير قطاع التحكيم، ونحن نثق في الأخوة في لجنة الحكام، أو اتحاد الكرة، على أنهم اهتموا بتطوير القضاة، وتجهيزهم للموسم، لكن إلى الآن نشاهد أخطاءً لا يمكن لها أن تقع، وتعكس عدم تركيز كافٍ من الأطقم.

ولفت العويس إلى أنه لا يشكك في نزاهة التحكيم وجميع الحكام، ولكن أيضاً يجب أن يتم حل مشكلة «أطقم الفار»، وقال: «التقنية» جاءت لتكون عاملاً مساعداً للحكم، وليس لإضافة عبء فوق كاهل التحكيم عموماً، وجاءت لمساعدة الأندية، وضمان حصولها على حقوقها داخل الملعب، وليس عكس ذلك.

وشدد العويس على استياء العين من تكرار تلك الأخطاء بصورة أصبحت ملحوظة، سواء في الجولة الماضية، أو حتى في الموسم الماضي، وقال: في الموسم الماضي تضرر العين كثيراً من أخطاء «الفار»، وأبرزها أمام الشارقة، ورغم وجود «الفيديو»، تعرضنا لقرارات سلبية مؤثرة للتحكيم و«الفار» في أكثر من 3 مباريات، وهو ما أثر على ترتيب الفريق، والآن يتكرر الأمر في أول مباراتين بالدوري، وهذا غير مقبول، ونطالب المسؤولين في الاتحاد، بضرورة مراجعة الموقف والبحث عن حلول، لضمان عدم تكرار الأخطاء المؤثرة، خصوصاً في ظل وجود تقنية وضعت لعلاج تلك المشكلات وليس لتصديرها والتسبب فيها.

وحول موقف العين، وما إذا كان سيتقدم بشكوى رسمية، قال: إلى الآن لم يصدر قرار في هذا الشأن، ولكن الكل شاهد المباراة، وتابع الحالة، وأقر بحق العين في الحصول على ضربة جزاء، وهو ما يستدعي ضرورة الانتباه في قادم المباريات، خصوصاً من «أطقم الفار».