يوسف جابر «هداف المدافعين»

منير رحومة (دبي)

عندما تتوقف حلول المهاجمين، ويعجز الخط الأمامي عن التهديف، يجد شباب الأهلي الحل عند المدافع يوسف جابر لهز الشباك، وإنقاذ فريقه في مختلف المسابقات، سواء المحلية أو الخارجية.

وبفضل إمكاناته التهديفية العالية ومهارة الرأس والقدمين، أصبح مدافع «الفرسان» هداف المدافعين في دوري الخليج العربي، بإحرازه 34 هدفاً في بطولات المحترفين، بفارق 7 أهداف كاملة عن أقرب ملاحقيه من المدافعين الهدافين، إسماعيل أحمد لاعب العين الذي يملك 27 هدفاً، ويأتي بعدهما فارس جمعة مدافع الوحدة المخضرم بـ 23 هدفاً، وخلال قمة الجولة الثانية، أنقذ يوسف جابر فريقه من الخسارة أمام «الزعيم»، بتسديدة رأسية مشابهة لرأسيته في شباك الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا خلال الموسم الماضي، مؤكداً قدراته العالية في اختراق الدفاعات، والتحليق عالياً مهما كانت قوة الخطوط الخلفية للمنافسين. ويعد هدفه في مرمى العين هو الأول له هذا الموسم، ليواصل نجاحه التهديفي، بعد أن سجل في الموسم الماضي 3 أهداف في بطولات المحترفين، وهدفاً في دوري أبطال آسيا، في مسيرة حافلة بالأهداف بمختلف محطاته، سواء مع بني ياس أو الأهلي سابقاً، وشباب الأهلي حالياً.

واعترف يوسف جابر بأن «الفرسان» أضاع العديد من الفرص المتاحة للتسجيل، خاصة في الشوط الأول، مشيراً إلى أن مباريات القمة لا تقبل إضاعة الفرص، لأن الفريق الذي لا يستثمر الكرات تستقبل شباكه الأهداف، وأضاف أن التشكيلة افتقدت بعض اللاعبين المصابين، خاصة في الدفاع، متمنياً الشفاء العاجل لزملائه، وأن ينجح «الفرسان» في التعويض خلال الجولات المقبلة.

أوضح يوسف جابر أن شباب الأهلي كان عازماً في الموسم الحالي، علـى عدم إضاعة أي نقطة بملعبه، ورغم التعادل في مباراة أمس الأول، إلا أن اللاعبين يواصلون تقديم أفضل ما عندهم، لتحقيق النتائج الإيجابية، والمنافسة بقوة على لقب الدوري. وشدد يوسف جابر على أن مباريات شباب الأهلي والعين دائماً قوية، وعلى درجة كبيرة من الندية، مشيراً إلى أن كل فريق سعى للفوز، والخروج بالنقاط الثلاث، إلا أن التعادل حسم المواجهة.