الجزيرة.. الحصاد الأقل في «المحترفين»

مصطفى الديب (أبوظبي)

اعتاد الجزيرة دائماً أن يكون صاحب البداية القوية، منذ بداية الاحتراف موسم 2008 - 2009، وتحديداً في عدد الأهداف، خاصة في أول جولتين للدوري، إلا أن «فخر أبوظبي» اكتفى بـ «نقطتين» فقط بالتعادل مع النصر والظفرة، فضلاً عن زيارة الشباك مرتين، بواقع هدف في كل جولة، وهو رقم غريب، خاصة أن الفريق يملك «القناص» علي مبخوت نجم المنتخب، والهداف التاريخي للنادي، والثالث في قائمة هدافي الدوري على مر التاريخ.

حصد «فخر أبوظبي» نقطتين وهدفين في أول جولتين، لم يحدث على الإطلاق منذ بداية الاحتراف، حيث جمع 4 نقاط في الموسم الأول وسجل 7 أهداف، وفي الموسم الثاني جمع 6 نقاط، بالفوز على الظفرة والشباب، وسجل 6 أهداف، وفي الثالث بلغت المحصلة 6 نقاط و5 أهداف، وهو الموسم نفسه الذي نال فيه الفريق «ثنائية» الدوري والكأس، أما في موسم 2011 - 2012، فحصل على 4 نقاط و6 أهداف، ورغم خسارته في جولة البداية خلال الموسم التالي أمام النصر 1 - 2، إلا أنه حصد 3 نقاط بالفوز على الأهلي فصلاً عن 3 أهداف في المباراتين، والحال نفسه موسم 2013 - 2014، حيث فاز في مباراة وخسر الأخرى، ولكنه سجل 4 أهداف، مقابل 4 نقاط في الموسم التالي، بالفوز على عجمان والتعادل مع الفجيرة وأحرز 5 أهداف.

وفي موسم 2015 - 2016، بلغت الحصيلة 3 أهداف و3 نقاط، وفي موسم 2016 - 2017، نال 4 نقاط وأحرز 4 أهداف، وفي الموسم التالي سجل 3 أهداف وجمع 3 نقاط.

وفي موسم 2018 - 2019، فاز على شباب الأهلي والفجيرة ليجمع 6 نقاط، ويسجل 8 أهداف، وفي الموسم الذي لم يستكمل، حصد 4 نقاط وسجل 4 أهداف، لتؤكد الأرقام أن حصيلة أول جولتين هذا الموسم هي الأقل، سواء على صعيد النقاط، أو الأهداف لـ «فخر أبوظبي».

وتعرض الجزيرة لظروف صعبة أمام الظفرة أمس الأول، بطرد سالم راشد، وخروج عمر عبدالرحمن مصاباً، ورغم ذلك نجح الفريق في التقدم بهدف خلفان مبارك، قبل أن يدرك «الفارس» التعادل عن طريق ياسين البخيت.