الوحدة يسابق الزمن لتجهيز خميس إسماعيل

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يكثف الجهاز الطبي للوحدة جهوده، في علاج الدولي خميس إسماعيل، حتى يتمكن من اللحاق بلقاء «العنابي» أمام شباب الأهلي يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، وشعر اللاعب بآلام خفيفة عقب لقاء حتا بالجولة الأولى، إلا أنه شارك في التدريبات، حتى المران الأساسي الذي سبق مباراة الشارقة، ومع ذلك فضل الجهاز الفني إراحته، وعدم المغامرة به، حتى يتماثل للشفاء تماماً. من ناحية أخرى، يستمر غياب البرازيلي لوفانور عن «العنابي»، خلال الجولات الثلاث المقبلة، أمام شاب الأهلي وخورفكان والوصل، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الأمامية، خلال لقاء حتا، ويحتاج إلى 4 أسابيع من العلاج والتأهيل، وهو ما يجعله خارج الحسابات حتى توقف المسابقة المقبل بسبب «روزنامة الفيفا».

من جهة ثانية، بدأ «الثنائي» خليل إبراهيم وبيدور بافلوف التأهيل البدني في الملعب، تمهيداً لمشاركتهما في التدريبات الجماعية، لكنهما لن يكونا حاضرين في تشكيلة لقاء الجمعة، حيث يحتاجان وقتاً أطول للمشاركة في المباريات، والتي ستكون تدريجية، خاصة أن خليل عاد مصاباً من المنتخب، فيما تعرض تعرض بيدرو لإصابة في «ودية» الحمرية خلال معسكر دبي.

يذكر أن الوحدة استأنف تدريباته أمس استعداداً للقاء شباب الأهلي.