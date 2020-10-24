عجمان.. «البركان الخامد»!

رضا سليم (دبي)

غابت البصمة الأولى لعجمان على مدار جولتين في دوري الخليج العربي، حيث فشل «البرتقالي» على مدار 180 دقيقة، في حصد أي نقطة، سواء خارج ملعبه، عندما خسر بالأربعة أمام الظفرة، قبل أن يسقط بملعبه أمام اتحاد كلباء بهدف، ليخسر «البركان» 6 نقاط في جولتين، إلا أن الخسارة من «النمور» لها وضعية خاصة، لوجود الفريقين في منطقة البحث عن البقاء والاستمرار في «الأضواء» لفترة أطول، وهو صراع متجدد كل موسم، مع فرق القاع التي تواجه شبح الهبوط.

لم يترجم أجانب عجمان أو اللاعبون الجدد الفرص التي أتيحت لهم إلى أهداف، وأصبحت المحصلة في المباراتين هدفاً، مقابل 5 أهداف هزت شباك الفريق، في الوقت الذي غاب الجامبي أبوبكر تراولي الذي تألق في الموسم الماضي، إلا أن عودته المتأخرة، وراء عدم دخوله في «الفورمة»، حيث اختفى تماماً ولم يظهر في الملعب.

السباق الأول بين «البرتقالي» و«النمور» ذهب للأخير، وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة بتوقيع مالابا، والذي يمثل «كلمة السر» في هجوم اتحاد كلباء، والنجم البارز من الموسم الماضي، حيث سجل 11 هدفاً، ويعول عليه الفريق لزيادة «الغلة» ومساعدته في جمع النقاط مبكراً والبقاء في منطقة الأمان، بعيداً عن «الشد والجذب» نحو الهبوط.

وأكد محمد حسين مدير فريق عجمان، أن الخسارة أمام اتحاد كلباء لم تكن عادلة، حيث كانت الكفة متساوية، خاصة أن كلاهما لجأ إلى الحذر الدفاعي، لضمان نقطة أفضل من الخسارة، و«البرتقالي» قدم مستوى جيداً، إلا أن اللمسة الأخيرة غائبة، بعدما أهدر اللاعبون فرصاً عدة مؤكدة، وبشكل عام لا زلنا في بداية الموسم، وخسارة مباراة أو اثنين لها مردود على اللاعبين في المباريات المقبلة من أجل حصد الفوز الأول، والانطلاقة حتى لو جاءت متأخرة.