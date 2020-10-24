الأهلي.. «النهائي 13» في «الأبطال»

القاهرة (أ ف ب)

بلغ الأهلي المصري نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما جدد فوزه على الوداد المغربي 3-1، في إياب نصف النهائي مساء أمس الأول في القاهرة، سجل مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم أهداف الأهلي، وزهير المترجي هدف الوداد.

وكان العملاق القاهري قطع شوطاً كبيراً نحو بلوغ النهائي للمرة الثالثة عشرة في تاريخه بفوزه 2- صفر ذهاباً في الدار البيضاء.

ويلتقي الأهلي الباحث عن لقبه التاسع في البطولة القارية، في النهائي المقرر في 6 نوفمبر المقبل في القاهرة، مع المتأهل من نصف النهائي الآخر بين الزمالك المصري والرجاء المغربي، علماً بأن الأول تقدم ذهاباً بهدف في الدار البيضاء. وكانت مباراة الإياب مقررة في القاهرة السبت، لكنها تأجلت إلى الأول من نوفمبر بسبب إصابة أكثر من لاعب في الرجاء بفيروس كورونا المستجد.

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري على تهنئة الأهلي المصري ومجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب على التأهل إلى النهائي، مبدياً سعادته بأداء لاعبي «الأحمر».