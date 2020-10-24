أرتيتا: بارتي «استثنائي»

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن البداية الجيدة للغاني توماس بارتي مع أرسنال الإنجليزي، أثلجت صدر المدرب ميكيل أرتيتا الذي كال له المديح، خلال مؤتمر صحفي عقده عشية مباراة ليستر سيتي اليوم، ضمن الجولة السادسة لـ «البريميرليج».

وقال أرتيتا: بارتي لاعب استثنائي يتحكم جيداً في الكرة، ويقود الوسط بمهارة فائقة، ويجيد تنويع اللعب الهجومي، ويلعب كما لو كان معنا منذ فترة طويلة.

وأضاف: بارتي اندمج سريعاً مع زملائه، خلال مباراة الجولة الأولى في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» ضد رابيد فيينا 2-1، ورغم أنها مشاركته الأولى إلا أنه أقنعني بإمكانياته الكبيرة.

وكانت إدارة «المدفعجية» حصلت على خدمات بارتي من أتليتكو مدريد الإسباني مقابل 50 مليون يورو، بعد أن فعّلت أحد البنود في عقده، والذي يقضي بأحقية «المدفعجية» في استعادة اللاعب الذي كان لاعباً سابقاً في أرسنال، إذا ما دفع المبلغ المطلوب، رغم أن عقده مع الأتليتي ينتهي عام 2023.