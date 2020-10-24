البطلة في العزل!

وارسو (رويترز)

قالت نجمة التنس البولندية الشابة إيجا شيانتيك، بطلة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس»: إنها على ما يرام لكنها ستخضع لعزل صحي، بعد لقاء الرئيس البولندي أندريه دودا، الذي كشفت الفحوص بعد ذلك عن إصابته بفيروس كورونا المستجد سريع العدوى.

وقالت شيانتيك «19 عاماً»، في تغريدة عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: لا أنا ولا أحد في فريقي ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ونخضع للفحوص بصورة منتظمة، وسنعزل أنفسنا تطبيقاً للإجراءات المطبقة حالياً.

وبعد فوزها بلقب فرنسا المفتوحة في وقت سابق من الشهر الجاري، اعتبرت شيانتيك بطلة قومية في بلادها، والتقت مع رئيس بلادها دودا أمس الأول، حيث قلدها وساماً تقديراً لإنجازاتها الرياضية وتعزيزها صورة البلاد على الساحة الدولية.

وبفوزها بلقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى خلال مسيرتها، أصبحت شيانتيك أصغر رياضية تفوز بلقب فرنسا المفتوحة منذ مونيكا سيليش عام 1992.

وأصبحت أيضاً أول بولندية تصل لنهائي فرنسا المفتوحة طوال 81 عاماً.