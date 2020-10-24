شراكة إسبانية فريدة!

مدريد (الاتحاد)

كشف الإسباني لوبيتيجي مدرب إشبيلية الإسباني عن جوانب في حياته، منها أنه شريك تجاري مع مواطنه رافائيل نادال نجم التنس، كما أنه صديق مقرب منه، والأسرتان عملتا معاً في مشاريع مختلفة.

وأشار لوبيتيجي إلى أن نادال بعث رسالة تحفيزية إليه وفريق إشبيلية قبل نهائي الدوري الأوروبي أمام الإنتر الإيطالي. وقال: إنه عمل محللاً في التلفزيون الإسباني في مونديال 2006، واكتسب شهرة أكثر، عندما بدأ يشعر بـ «الدوار» وأغمي عليه خلال البث المباشر، ولحسن الحظ، بعد العودة من الفاصل الإعلاني أصبح بخير.

ولعب لوبيتيجي حارساً في أكاديمية ريال سوسييداد، قبل أن يغادر النادي بحثاً عن دقائق لعب أكثر، ليخوض 317 مباراة بين دوري الدرجة الأولى والثانية، بينما قضى معظم مسيرته في رايو فاليكانو ولوجرونيس، فإنه أصبح أحد اللاعبين الذين مثلوا قطبي الكرة الإسبانية، برشلونة وريال مدريد، ولعب 10 مباريات مع «البارسا»، وواحدة مع «الملكي».

ويملك لوبيتيجي سجلاً متميزاً مدرباً لمنتخب إسبانيا من نهاية أمم أوروبا 2016 إلى ما قبل انطلاق مونديال 2018، عندما تم التخلي عن خدماته، بمجرد الإعلان عن انتقاله إلى ريال مدريد بعد النهائيات، حيث فاز في 14 مباراة وتعادل في 6 لقاءات.