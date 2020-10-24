سلة أميركا «التقليص 72»

نيويورك (أ ف ب)

تتطلع رابطة الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين إلى بدء موسم 2021 في نهاية ديسمبر، وتقليص عدد المباريات إلى 72، والانتهاء في وقت مناسب يتيح للاعبين المشاركة في أولمبياد طوكيو صيف العام المقبل، بحسب ما أكدت وسائل إعلام أميركية عدة.

ونقلت شبكة «إي أس بي أن» وصحيفة «أتليتيك» عن مصادر لم تكشف هويتها، التأكيد أن رابطة الدوري أوضحت هذا المشروع خلال مؤتمر مع أصحاب الامتيازات، ويجب أن يحظى المشروع بموافقة اتحاد اللاعبين.

وبحسب «أتليتيك»، فإن الرابطة تخطط لبدء الموسم في 22 ديسمبر، قبل ثلاثة أيام من عيد الميلاد الذي يشهد عادة مباريات من العيار الثقيل، وتقليص عدد المباريات من 82 إلى 72.

وتضمن بداية الموسم في ديسمبر دخلاً أكبر، مما إذا أطلق في يناير، وتتيح للاعبين المشاركة في أولمبياد طوكيو الذي تأجل عاماً حتى صيف 2021 جراء تفشي وباء كورونا المستجد.

وتسعى الولايات المتحدة في اليابان إلى الفوز باللقب الأولمبي الرابع على التوالي في كرة السلة.