مهرجان «البيت متوحد» للهجن ينطلق في الوثبة اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق صباح اليوم بالميدان الجنوبي بمنطقة الوثبة في العاصمة أبوظبي، منافسات النسخة السادسة من مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن 2020، والذي يأتي استكمالاً لنجاحات النسخ الخمس السابقة.

وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 20 شوطاً لفئة الحقايق الصعوب، منها 14 شوطاً للأبكار و6 للجعدان، يحصل من خلالها الفائزون على جوائز نقدية قيمة.

وتأتي الانطلاقة مع الشوط الرئيس الأول للأبكار الصعوب، حيث تركض نجائب الأصايل من أجل حصد الناموس والمركز الأول في المهرجان، والحصول على الجائزة المالية المخصصة للفائز بالشوط وهي عبارة عن مجسم البيت متوحد + 200 ألف درهم، فيما يحصل الفائزون بالمراكز من الثاني وحتى العاشر على جوائز مالية قيمة.

وخصص الشوط الرئيس الثاني للجعدان الصعوب، إذ يحصل الفائز على مجسم البيت متوحد + 200 ألف درهم، أما الأشواط من الثالث وحتى العاشر، فيحصل الفائز بناموس الشوط على الجائزة المالية وقدرها 100 ألف درهم، فيما يحصل بقية الفائزين بالأشواط على جوائز نقدية قيمة تبدأ من 20 ألف درهم.

وفي الأشواط من الحادي عشر وحتى الشوط العشرين خصصت اللجنة المالية جائزة مالية قدرها 20 ألف درهم للفائز بلقب الشوط، وجوائز مالية للفائزين بالمراكز من الثاني وحتى العاشر.

ويمثل مهرجان البيت متوحد أحد أهم السباقات، والتي تأتي انطلاقتها قبل شارة البداية لموسم سباقات الهجن.

وأعرب عدد من ملاك الهجن عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على إقامة المهرجان وتخصيص جوائز مالية قيمة للقائزين فيه، مؤكدين على أن هذا الدعم يعتبر إحدى الركائز الأساسية في استمرارية الإقبال الكبير الذي تحظى به هذه الرياضة من قبل شريحة كبيرة من الملاك والمضمرين، والذين يمثلون جميع الميادين الخاصة بسباقات الهجن من جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

كما أثنى الملاك على التنظيم المميز، الذي خرجت به النسخ السابقة من المهرجان ما يؤكد على أن النسخة الحالية لن تقل عما سبقها بفضل القوانين التي يضعها اتحاد سباقات الهجن والمسؤول عن تنظيم سباقات الهجن في الدولة، بالإضافة للإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالمشاركة في المهرجان.

التسجيل

أنهى الملاك والمضمرون عملية التسجيل الخاصة بالمهرجان يوم أمس الأول، وخصصت اللجنة المنظمة خيمة خاصة لعملية التسجيل، وذلك وفق إجراءات احترازية استثنائية تطبيقاً للتعليمات الصادرة من الجهات المختصة وفق إجراءات احترازية ووقائية خاصة، ووضعت اللجنة تعليمات تتعلق بدخول السيارات إلى الخيمة المغلقة، ومن ثم إطفاء المركبة، وعدم نزول المشارك من السيارة وضرورة ارتداء الكمامة والقفازات.