دوري رجال السلة.. «ممنوع المصافحة» !

علي معالي (دبي)

وضع اتحاد كرة السلة 22 شرطاً، لكي تعود منافسات دوري الرجال بعد غدٍ أكثر أماناً، بلقاء الوصل والبطائح في دور الثمانية من البطولة، التي توقفت في مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

وناقش اتحاد اللعبة هذه النقاط أو الشروط الـ22 في اجتماعه بمقره في دبي، مع مشرفي وإخصائيي التأهيل بأندية النصر وشباب الأهلي والشارقة والوصل والبطائح في الاجتماع، الذي حضره عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد، ومحمد عبدالله الحاج المدير المالي، ود. منير بن الحبيب المدير الفني، وتم تعميمها على الأندية أيضاً.

ومن أبرز هذه النقاط سيكون المدخل الخاص بصالة المباريات، ليكون مدخلاً واحداً فقط للجميع، والخروج من مكان واحد أيضاً، وأن يكون التباعد بشكل جيد وآمن تماماً، سواء على طاولة الحكام أو على دكة البدلاء، وأن تكون هناك غرفة عزل في الصالة التي ستقام عليها المباراة، والتعقيم المستمر لكرة المباراة وأرضية الملعب.

وألزم الاتحاد كذلك الفرق المشاركة بعمل مسحتين للكشف عن الفيروس، الأولى قبل المباراة بـ6 أيام، والثانية قبل 24 ساعة من اللقاء، وتم التنبيه كذلك على الجميع بألا يقوم لاعب أو أي فرد باستعمال أي منشفة خاصة بفرد آخر، وأن يقوم كل لاعب أيضاً بتخصيص زجاجة ماء خاصة به.

وقال عبداللطيف الفردان: «نتمنى أن يكون الالتزام من الجميع في أرض الملعب، ولكي تكون بداية جيدة لعودة النشاط الرياضي بشكل عام، وأن هناك متابعات مختلفة تم القيام بها، وتم زيارة ملعب مباراة بعد غدٍ بين الوصل والبطائح في لقاء الإياب لدور الثمانية، والفائز منهما سوف ينضم لأندية شباب الأهلي والشارقة والنصر».

وتحدث محمد عبدالله الحاج قائلاً: «يجب ألا تكون الأمور مثلما كانت في السابق، وعدم تصافح اللاعبين مع بعضهما البعض تفادياً لأي أمور غير طبيعية، رغم إجراء الجميع للفحوصات الطبية الخاصة بالصحة العامة، وهذه الأمور الصحية العالمية الطارئة علينا جميعاً الالتزام بكافة الإجراءات، سواء داخل الملعب أو خارجه».

وناقش د. منير بن الحبيب مع وفود الفرق في الاجتماع كافة الإجراءات التي قاموا بها خلال الفترات الماضية، وقال: «مع فيروس كورونا كان هناك العديد من المتابعات على المستويين الدولي والمحلي، وأن الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا»، أصدر من جانبه تعميين بهذا الشأن، وأنه يفضل عودة النشاط، لكنه يهتم في المقام الأول باحترام الجميع لكل الإجراءات المحلية والحكومية الاحترازية، لكي يتم تفادي عدم انتشار الوباء».

وقام الاتحاد أمس بعمل المسحة النهائية لأعضائه والعاملين به، ولمن سيتواجد في مباراة الجمعة داخل صالة نادي شباب الأهلي، ولن يسمح لأي فرد بدخول الصالة ما لم يحمل النتيجة السلبية لفحص كورونا.