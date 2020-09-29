«طوفان» و«الشاهينية» يتقدمان اللقايا في «المرموم»

دبي (الاتحاد)

شهد ميدان المرموم، صباح أمس، منافسة مثيرة بين هجن أبناء القبائل في سن اللقايا على مدار ستة عشر شوطاً، ضمن تمهيدي المرموم، الذي يقام بمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

وحصلت «الشاهينية» على ناموس الشوط الأول للقايا الأبكار المحليات، والذي أهدته إلى مالكها أحمد محمد بن رويه الخييلي بزمن وقدره 5:59:6 دقائق، وبالمقابل نال شعار سعيد هلال سالمين الخيلي لقب التوقيت الأفضل بوساطة «معطّشة» صاحبة الصدارة في شوط اللقايا الأبكار المهجنات، حيث وصلت إلى خط النهاية مسجلة زمناً بلغ 5:54:6 دقائق. ووصل «طوفان» مبارك دغّاش محمد العامري إلى نهاية الرحلة، التي بلغت مسافتها أربعة كيلومترات بتوقيت وقدره 5:59:3 دقائق حسم به صدارة الشوط الرئيس للقايا الجعدان المحليات، فيما كان «سراب» ملك رشيد هادي محسن غرير آل عبّاس ملك اللقايا الجعدان المهجنات في الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات، بعد أن سجل زمناً قدره 5:59:0 دقائق.