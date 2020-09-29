51 مدرباًً في الدورة الدولية لـ«عربي الشطرنج»

الشارقة (الاتحاد)

نظم الاتحاد العربي للشطرنج دورة دولية للمدربين العرب «أونلاين»، بالتعاون مع أكاديمية آسيا للشطرنج بالأردن، وبإشراف لجنة المدربين بالاتحاد الدولي للعبة على مدار 3 أيام، وشهدت 18 ساعة من المحاضرات بمعدل 6 ساعات يومياً، وتعد من أقوى الدورات حيث شهدت مشاركة 51 مدرباً من 20 دولة عربية، وحاضر في الدورة عدد من المحاضرين الدوليين.

ورحب الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، بجميع المشاركين وهنأهم علي نجاح الدورة، موجهاً الشكر إلى رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج والمدير التنفيذي للاتحاد الدولي للشطرنج لحضورهما، مشيداً بالجهود الذي يبذلها الاتحاد الدولي، برئاسة اركادي دفوركوفيتش لتطوير اللعبة على مستوى العالم وفي الوطن العربي.

في الوقت نفسه، هنأ أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي، المشاركين والمنظمين على النجاح الباهر للدورة، حيث اعتبرها من أنجح الدورات التي أقيمت عن بُعد، وشكر الاتحاد العربي للشطرنج على الجهود التي يبذلها لرفع مستوى المدربين واللاعبين العرب.

وأشاد فيكتور بولوجان، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للشطرنج، بالإنجاز الرائع الذي حققته الدورة، مؤكداً أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات، لأن المدرب الجيد يمكن أن يجلب العديد من اللاعبين الجيدين إلى اللعبة.