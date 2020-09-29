كأس السعودية للخيول 19 و20 فبراير

محمد حسن (دبي)

أعلن الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي سباق الخيل السعودي، أن النسخة الثانية من سباق كأس السعودية 2021 تم تقديمها لتقام يومي 19 و20 فبراير المقبل، وذلك لتضارب هذا التاريخ مع بعض الفعاليات، على أن تعود لتاريخها الأصلي في نهاية فبراير في الأعوام المقبلة.

وكشف الأمير بندر بن خالد الفيصل، خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر أمس بالرياض، عن نقاشات مع الجهات المسؤولة عن السباقات في دولة الإمارات، ومملكة البحرين للتنسيق بهدف إقامة المزيد من السباقات الدولية في المنطقة وتسهيل حركة الخيول المشاركة.

كما كشف عن زيادة في جوائز السباقات المساندة لكأس السعودية، حيث تم رفع جائزة سباق شوط الخيول العربية «عبيه» إلى مليوني دولار، وزيادة الشوط المخصص للجياد التي تتدرب في السعودية 500 ألف دولار لتصبح الجائزة مليون دولار، كما تمت أيضاً مضاعفة جائزة سباق الديربي السعودي لتصبح 1.5 مليون دولار.