ماجد ناصر: للأسف أضعنا «أسهل آسيوية» !

منير رحومة (دبي)

أبدى ماجد ناصر «كابتن» شباب الأهلي حزنه لعدم نجاح الأندية الإماراتية في المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال آسيا، والخروج مبكراً من السباق، معتبراً أن النسخة الحالية تعد الأسهل مقارنة بالبطولات السابقة، وأنه كان من الممكن الوصول بعيداً لو استعدت فرقنا بالشكل المطلوب وجهزت نفسها لهذه البطولة القارية.

وقال: «تحسرت على ضياع فرصة مواتية للمنافسة على لقب البطولة القارية، لأن النسخة الحالية كانت مختلفة تماماً عن السابق، وتعد أسهل كثيراً من السنوات الماضية، ولو كانت فرقنا في أفضل حالاتها لكانت قادرة على المنافسة بجدية على التتويج باللقب، أو الوصول إلى الأدوار المتقدمة».

وأضاف أن فريق «الفرسان» كان قريباً من الوصول إلى الدور ربع النهائي، بعد أن كان الأفضل في لقائه أمام الأهلي السعودي، وخسر بركلات الحظ، مؤكداً أن مشاركة شباب الأهلي كانت ستختلف تماماً لو تم استئناف النشاط الرياضي مبكراً، وتم خوض عدد من المباريات الرسمية لرفع الجاهزية البدنية والفنية.

وحرص ماجد على توجيه الشكر لزملائه اللاعبين على الجهد الذي بذلوه في البطولة الآسيوية، معترفاً بأنه لم يكن يتوقع الوصول إلى الدور الـ16 والظهور بمستوى جيد، في ظل الظروف الاستثنائية التي رافقت المشاركة.

وتمنى قائد فريق شباب الأهلي أن تعود المسابقات المحلية في أسرع وقت ممكن، ويستعيد اللاعبون أجواء المنافسات والمباريات، خاصة أن المنتخب مقبل على مباريات مصيرية في تصفيات كأس العالم للحفاظ على أمله في التأهل، قائلاً: «تعاقدنا مع مدرب جديد لإنقاذ «الأبيض»، وتصحيح المسار في تصفيات كأس العالم، وكلما تأخرنا في استئناف المسابقات، زادت المهمة صعوبة، لأن اللاعبين بحاجة إلى رتم مباريات لرفع مستواهم، والوصول إلى أعلى درجات الجاهزية».

وعن أسباب ترجع نتائج فرقنا في المشاركة الآسيوية، قال ماجد ناصر: «البطولة الآسيوية تضم نخبة من أفضل الأندية بالقارة، والمنافسة فيها على درجة عالية من القوة، وتحتاج إلى عوامل مهمة مثل التحضيرات الجدية والتعاقد مع لاعبين أجانب «سوبر»، حتى يضمن الفريق المنافسة بجدية على اللقب».

وأضاف أن أنديتنا سبق لها الفوز باللقب بوساطة العين في 2003، وصلت أيضاً إلى الدور النهائي في مناسبتين عامي 2015 و2016 عن طريق شباب الأهلي والعين، وهو ما يدل قدرة الكرة الإماراتية على الحضور القوي في هذه المسابقة، بشرط تجهيز العوامل المؤهلة لذلك.

واعتبر كابتن «الفرسان» أن سفراء الكرة الإماراتية كانوا الأقل جاهزية بدنياً وفنياً، مقارنة بالفرق الأخرى، بسبب توقف دورينا لأكثر من ستة أشهر، وعلى الرغم من ذلك قدم اللاعبون أفضل ما عندهم، وحاولوا الدفاع عن حظوظهم بقوة.

وبخصوص انتقاد البعض للأجانب وللمستوى الذي ظهروا به، أجاب قائلاً: «بالعكس قدموا مستويات جيدة، وأسهموا بقدر كبير في تحسين صورة المشاركة، والواقع أن اللاعبين المواطنين أثروا سلباً في ظهور الأجانب بالبطولة، لأنه لو كان اللاعبون المواطنون في أفضل حالاتهم، لنجحت فرقنا في الوصول إلى أبعد ما يمكن في هذه البطولة».

وعن الاختبار الأول للجهاز الفني لشباب الأهلي بقيادة الإسباني جيرارد زاراجوسا قال: «نعيش مرحلة جديدة بقيادة مدرب شاب وطموح، وقادر على تحقيق طموحاته، ويعرف كيف يتعامل مع اللاعبين ويوصل أفكاره الفنية، كما أن الصورة التي ظهر بها الفريق في دوري أبطال آسيا، تعكس الفكر الفني المميز لهذا الجهاز الفني وقدرته على تقديم الإضافة في المرحلة المقبلة».

وحرص ماجد ناصر على الإشادة بالتفاعل الإيجابي للجماهير الإماراتية مع سفراء الدولة في المشاركة الآسيوية، مؤكداً أن الفرق شعرت بالدعم الجماهيري لهم من خلال رسائل المساندة.

وأكد ناصر أن جماهير مختلف الأندية وقفت مع شباب الأهلي في دور الـ16، وأن اللاعبين تلقوا رسائل تشجيع كثيرة، مما حفهم لتقديم أفضل ما عندهم، رغبة في إسعادهم ورفع راية كرة الإمارات.