وليان وجونيور يرفعان صفقات «الإعصار» إلى 18

معتصم عبدالله (دبي)

رفع تعاقد نادي حتا مع الغاني وليان والإيفواري جونيور إجمالي «الصفقات الجديدة» لـ«الإعصار» إلى 18 وجهاً جديداً في تشكيلة الفريق للموسم الجديد 2020- 2021، بعدما أعلن النادي عن التعاقد مع الثنائي وليان وجونيور لمدة ثلاثة مواسم، على أن يتم قيدهم في فئة المقيمين.

ويترقب حتا إكمال ملف التعاقدات بضم الأجنبي الرابع، والذي سيعزز خط هجوم الفريق، بعد ما نجح النادي مسبقاً في انتداب الثلاثي فلاديمير كومان، وكيفين لوندنو، وويليان فارياس بجانب برايان أراميس، والذي سيتم قيده في فئة المقيمين أيضاً، ليكون «الإعصار» النادي الأكثر نشاطاً في سوق الانتقالات الصيفية.

ويخوض حتا، الذي ألغى تجربة ودية معلنة الخميس الماضي أمام الفجيرة، ودية جديدة غداً أمام خورفكان في إطار تحضيرات الفريقين لانطلاقة الموسم الجديد، والذي يدشنه «الاعصار» بلقاء ضيفه بني ياس في ذهاب الدور الأول لكأس الخليج العربي، فيما ستكون مباراته الأولى في الجولة الأولى لدوري الخليج العربي أمام مضيفه الوحدة على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي.

وستكون التجربة المرتقبة أمام خورفكان الرابعة في برنامج إعداد «الإعصار»، بعد خسارته في ودية غير معلنة أمام النصر 1-4، والثانية أمام الشارقة 0-1، قبل الفوز على دبا الحصن في الثالثة بفضل هدف الوافد الجديد محمد الحمادي.