لابا يحجز مقعداً في «توب 10» أجانب «الزعيم»

مراد المصري (دبي)

أكد التوجولي لابا كودجو أنه يستحق التواجد في قائمة اللاعبين الأجانب، الذين قام العين بالتعاقد معهم خلال عصر الاحتراف، وذلك بعد أدائه المقنع في ختام مشاركة «الزعيم» في دوري أبطال آسيا، وهو الذي نجح منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في الموسم الماضي، من المساهمة في 33 هدفاً خلال 31 مباراة، بتسجيله 28 هدفاً، وتقديم 5 تمريرات حاسمة في مختلف البطولات، وإن كانت الأرقام ستصبح طي النسيان بعد إلغاء الموسم المحلي، لكنها تبقى عالقة في ذاكرة الجماهير جيداً.

وفي حال تم رصد قائمة أفضل عشرة أجانب في عصر الاحتراف، فإن لابا يستحق موقعاً فيها حتى الآن، إلى جانب أسماء يتصدرها الغاني أسامواه جيان، الذي تم ضمه في أوج عطائه في الملاعب الإنجليزية وترك بصمته بكونه الهداف التاريخي للفريق في دوري المحترفين، ومجموع أهداف وصل إلى 110.

كما يستحق التواجد في هذه القائمة الرباعي، الذي قاد الفريق لإنجاز وصافة كأس العالم للأندية 2018، والذي قاد الفريق لأول ثنائية دوري وكأس رئيس دولة في تاريخه، وهو البرازيلي كايو لوكاس أفضل هداف من «السامبا» في تاريخ العين، والسويدي ماركوس بيرج والياباني شيوتاني والمصري حسين الشحات.

كما يتواجد في قائمة «توب 10»، الروماني ميرل رادوي، القلب النابض في وسط ميدان الفريق بين عامي 2011-2014، والتشيلي خورخي فالديفيا، الذي كان صفقة مدوية في دورينا في بداية عصر الاحتراف، والأرجنتيني خوسيه ساند، الذي تم التعاقد معه بمبلغ 10 ملايين دولار في 2009، وترك بصمة واضحة في خط هجوم الفريق، دون أن ننسى الكوري الجنوبي لي ميونج الذي لعب دوراً رئيساً في بلوغ الفريق نهائي دوري أبطال آسيا عام 2016، وكان محوراً أساسياً في وسط الميدان بين عامي 2014 و2017.

وتظهر بعض الأسماء الأخرى التي لربما تستحق التواجد في هذه القائمة ما بين تقييم فني يرجح البعض على الأخرى، لكن من ناحية أخرى فإنهم نجحوا في نيل رضا الجماهير، وأبرزهم الفرنسي كيمبو إيكوكو، البرازيلي إيمرسون، السلوفاكي ستوتش، الأرجنتيني سكوكو، الأسترالي أليكس بروسكي، إلى جانب العلاقة الخاصة التي جمعت الجماهير مع السعودي ياسر القحطاني.