«المحترفين» تناقش الخطة الاستراتيجية 2020 - 2030

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة رابطة المحترفين اجتماعه الدوري الثالث لموسم 2020-2021 أمس، بتقنية الاتصال المرئي «عن بُعد».

ترأس الاجتماع عبدالله ناصر الجنيبي رئيس مجلس الإدارة، وحضره كل من جمال حامد المري نائب الرئيس، ومحمد عبيد اليماحي، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي وجواهر عبدالعزيز السويدي أعضاء مجلس الإدارة، ووليد الحوسني المدير التنفيذي، ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال.

افتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية لعبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، شكر خلالها القيادة الرشيدة وخط الدفاع الأول وكافة العاملين في القطاعات المعنية، على التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشاد الجنيبي بجهود الجهات المختصة وفريق عمل الرابطة واتحاد الكرة لعودة النشاط الرياضي في أكتوبر المقبل، كما أثنى الجنيبي على جهود الأندية المحترفة ودعمها المتواصل للرابطة، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل الدؤوب لإنجاح المسابقات والنهوض بكرة القدم الإماراتية.

واطلع مجلس الإدارة على محضر الاجتماع السابق وتقرير الإنجاز، وتواصل الاجتماع بالاطلاع على مستجدات بروتوكول المباريات واستئناف الموسم الرياضي.

وتواصل الاجتماع بعرض تقرير عن مستجدات الخطة الاستراتيجية 2020-2030 تضمن نتائج الخلوة الاستراتيجية، التي عقدتها الرابطة من 14 إلى 17 سبتمبر الجاري، مع كل من الدوري الياباني – الدرجة الأولى، الدوري السويدي الممتاز، الدوري الإسباني للدرجة الأولى، ودوري كرة القدم الإنجليزي.

وكانت الرابطة قد حرصت على الاطلاع على أفضل الممارسات وتحديد مجالات تبادل الخبرات لتطوير وتحسين كافة جوانب العمل، وتعزيز قدرة الرابطة على بناء مبادرات استراتيجية توائم الممارسات المتميزة على الصعيد الدولي، ورفع مستويات التنافسية العالمية في إطار رسم خارطة طريق الخطة الاستراتيجية الجديدة 2020-2030.