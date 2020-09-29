داسيلفا يركز على «التوليفة» الدفاعية مع كلباء

فيصل النقبي ( كلباء)

يسعى المدرب الأورجوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء إلى عمل «توليفة» دفاعية جيدة، عندما يواجه الوصل مساء الغد على استاد زعبيل، وذلك ضمن المباريات الودية استعداداً للدوري.

وأثرت المشكلة الدفاعية على نتائج الفريق في الوديات، حيث يبحث المدرب عن العناصر الأساسية للخط الخلفي للفريق، بعد الاطمئنان على خط الوسط ومهاجمي الفريق.

ودافع داسيلفا عن خطته باللعب بمهاجمين اثنين في الخط الأمامي للفريق حيث يلعب بطريقة 4-4-2 التقليدية، والتي يواصل الأداء بها للموسم الثاني على التوالي، حيث سيشرك الثنائي الهجومي المعتاد أمام الوصل، حيث ستكون «البروفة» الأقوى، وربما الأخيرة للفريق قبل انطلاق مباريات الموسم.