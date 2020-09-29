اتحاد الكرة يُطلق «المساعدات الطبية» للاتحادات الآسيوية

أبوظبي (وام)

في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخاصة بأهمية تعزيز التضامن والتعاون الإنساني في مواجهة جائحة «كورونا»، بدأ اتحاد الكرة في تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة تقديم المساعدات إلى اتحادات الكرة الآسيوية، والتي تشمل معدات ومستلزمات طبية خاصة بفحوص الكشف عن فيروس كورونا.

وقال سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة العلاقات الدولية: «بناء على متابعة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، نسقّت اللجنة والأمانة العامة مع الجهات المختصة في الدولة، لتوفير الدفعة الأولى من المساعدات الطبية لستة اتحادات آسيوية، هي: طاجيكستان، وتركمانستان، وقيرغيزستان، وجزر مارينا الشمالية، والمالديف، وأزبكستان.

وأشار الشامسي إلى أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً للنهج الإنساني الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وانسجاماً مع ما تقدمه دولة الإمارات من مساعدات كبيرة للدول المتضررة من الجائحة في جميع أرجاء العالم.

بدوره، قال محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة: «المساعدات التي يقدمها اتحادنا تأتي تعبيراً عن النهج الإنساني لدولتنا وتجسيداً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، التي تحرص دائماً على تقديم العون للبلدان المتضررة، مؤكداً أن العمل الإنساني جزء أصيل في ثقافتنا ورثناه من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه». وأضاف الأمين العام لاتحاد الكرة، أن الدفعة الأولى من المساعدات الطبية للاتحادات الستة المستفيدة منها، انطلقت بالفعل بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.