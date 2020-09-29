أبوظبي.. «جدارة رياضية وسياحية»

أبوظبي (الاتحاد)

نجحت أبوظبي مجدداً في ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة لاستضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية الضخمة مع الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة، وذلك مع الانطلاقة القوية لمنافسات العودة إلى جزيرة النزال، وهي السلسلة المتميزة من خمس فعاليات كبرى التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي بالشراكة مع مؤسسة «يو إف سي»، على أرض جزيرة ياس بين 27 سبتمبر و25 أكتوبر.

وأثمرت أسابيع التخطيط والتحضير والتعقيم وإجراءات الحجر الصحّي الاحترازي وغيرها من تدابير الصحة والسلامة، مع دخول نخبة الرياضيين العالميين المشاركين في البطولة إلى حلبة «فلاش فورم» للمشاركة في بطولة «يو إف سي 253»، فيما تتعلق عيون عشّاق النزالات على أبوظبي خلال الأسابيع المقبلة، حيث تستضيف ثلاث منافسات «يو إف سي - ليلة القتال» وبطولة «يو إف سي 254» بلقاء نور محمدوف ضد جايثج.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، شهدت المنطقة الآمنة في جزيرة النزال، في جزيرة ياس عمليات تعقيم مكثّفة في مختلف المرافق، ونحو 6500 اختبار للكشف عن كوفيد-19، لترسي أبوظبي بذلك معايير جديدة لاستضافة الفعاليات العالمية ضمن مفهوم المنطقة الآمنة المبتكر الذي طوّرته دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي في يوليو الماضي. كما شهدت المنطقة الآمنة أعلى تدابير الصحة والسلامة بما يضمن سلامة ضيوفها الذين تخطى عددهم 2500 شخص، بما في ذلك جميع النجوم المشاركين، وفرق العمل والقائمين على تنظيم هذه الفعالية والمسؤولين عن استمرارية العمل في جزيرة ياس.

ومع تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، تمكّن الرياضيون من التركيز على تدريباتهم النهائية قبل دخول حلبة النزال، الأمر الذي ترجمه أداؤهم المتميّز خلال الأمسية الأولى لفعاليات العودة إلى جزيرة النزال ليقدموا لعشاق «يو إف سي» حول العالم جرعةً من الحماس، انطلاقاً من أبوظبي، والتي باتت بالنسبة للكثيرين عاصمةً عالمية للرياضات القتالية.

وقال علي الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «رسّخت أبوظبي مجدداً مكانتها وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية بفضل تفاني والتزام شركائنا في «يو إف سي»، والجهات المعنية في تنظيم دورةٍ ثانية ناجحة من جزيرة النزال، خاصةً من حيث الالتزام بمعايير وإجراءات المنطقة الآمنة والحجر الصحي الاحترازي وغيرها من تدابير الصحة والسلامة. فقد بذل جميع المعنيين بتنظيم البطولة جهوداً كبيرةً لتحقيق هذا الإنجاز المتميز، ولم تذهب هذه الجهود سدىً، خاصةً مع ما شهدناه أمس من نزالات لن تمحوها الذاكرة».

وأضاف: «أشاد جميع المشاركين بالانطلاقة المميّزة للفعاليات، ما يقدّم دليلاً قوياً على سير أبوظبي بالاتجاه الصحيح نحو استئناف الأنشطة الرياضية العالمية، ومؤشراً لمختلف الفعاليات التي نتطلع لاستضافتها في المستقبل القريب. ولم نكتفِ بتحقيق النجاح في المرة الأولى، بل كررنا النجاح بشكلٍ أضخم وأكبر لنؤكد للعالم قدرة أبوظبي على تقديم تجارب فريدة في بيئة آمنة».