«عربية الرجبي» في فبراير بالإسكندرية

دبي (الاتحاد)

عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للرجبي اجتماعها عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، بمشاركة عدد 8 من أصل 10 اتحادات في العضوية، وترأس الاجتماع قيس الظالعي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي، حيث ناقش الاجتماع عدداً من القرارات وأجندة المسابقات.

وكانت أبرز القرارات الموافقة على إقامة البطولة العربية السادسة لسباعيات الرجبي للرجال والبطولة العربية الأولى لسباعيات الرجبي للسيدات بجمهورية مصر العربية بمدينة الإسكندرية خلال نهاية شهر يناير أو الأسبوع الأول من فبراير 2021، ووفقاً لما يتم الوصول إليه بعد الاجتماع المرتقب بين رئيس الاتحاد العربي للرجبي، مع كل من وزير الشباب والرياضة المصري ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وتمت الموافقة بالإجماع على الوقف المؤقت لعضوية الجامعة الملكية المغربية للرجبي بالاتحاد العربي للرجبي، نظراً لقيام كل من الاتحاد الدولي والأفريقي للرجبي بوقف الجامعة الملكية المغربية للرجبي، حيث يشير النظام الأساسي للاتحاد العربي للرجبي إلى اعتبار العضو موقوفاً تلقائياً في حالة وقفه من الاتحاد الدولي والقاري المعني باللعبة.

وقال قيس الظالعي رئيس الاتحاد العربي للرجبي: «نحن حريصون كل الحرص على الاستمرار في إقامة البطولة العربية دون توقف ومنذ إعادة إحياء الاتحاد العربي للرجبي في 2014 وحتى عام 2019 تقام البطولة العربية دون انقطاع إلا العام الجاري بسبب جائحة كورونا، وسوف تعوض مع بداية العام القادم، وأيضاً إقامة أول بطولة عربية للسيدات، سوف يكون حدثاً مهماً بالنسبة للرياضة النسائية ورياضة الرجبي بالوطن العربي على وجه الخصوص».