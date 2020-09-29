«الجو جيتسو» يُصدر تقرير حصاد إنجازات الموسم

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر اتحاد الجو جيتسو تقريره الخاص بحصاد الموسم الرياضي الماضي، كشف فيه عن أبرز الإنجازات لموسم 2019-2020، الذي كان زاخراً بالعديد من الانتصارات بمشاركة نخبة المقاتلين المحليين والدوليين، وشهد ارتفاعاً ملموساً في معدلات تطور أداء المنتخب الوطني لدولة الإمارات وحصاد العديد من الميداليات والانتصارات في كافة المحافل الدولية، وتعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة للجو جيتسو العالمي، إلى جانب ريادة الاتحاد في استئناف الأنشطة الرياضية، من خلال إقامة أول معسكرات مغلقة وبطولات تنشيطية ورسمية في العالم، في ظل الوضع الصحي الطارئ الذي فرض نفسه على كافة الأنشطة الرياضية بمختلف القارات.

وكان التنظيم المتميّز للجولة الختامية من بطولة أم الإمارات للجو جيتسو ختاماً مميزاً لموسم طويل وناجح شهد نحو 18 منافسة محلية، وزّع خلالها اتحاد الإمارات للجو جيتسو جوائز نقدية، بلغت قيمتها 2.6 مليون درهم على الفائزين بالميداليات الملونة والمراكز الأولى، كما شهد ظهور مجموعة من النجوم والمواهب الصاعدة التي تمثل أبرز المكتسبات للمستقبل.