تأجيل انطلاقة «اليد» انتظاراً لـ«رسالة الهيئة»

رضا سليم (دبي)

قرر اتحاد اليد تأجيل بداية انطلاق مسابقات الموسم الرياضي 2020-2021 حتى إشعار آخر، لحين الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة واعتماد «البروتوكول» الخاص بالإجراءات الاحترازية لعودة النشاط الرياضي.

وينتظر الاتحاد رسالة الهيئة العامة للرياضة، التي ستحدد مصير المسابقات، وتتضمن رسالة «الهيئة» الرد على «البروتوكول»، الذي قدمه الاتحاد لاعتماده من الجهات المعنية طبقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة، وهو ما ينطبق أيضاً على مسابقات فئة الشباب التي حدد الاتحاد موعدها يوم 5 أكتوبر المقبل، باستكمال الجولة الأخيرة من كأس السوبر.

كان اتحاد اليد قد حدد سابقاً عودة المباريات يومي 2 و3 أكتوبر المقبل، باستكمال الجولة الأخيرة من دوري الموسم الماضي، والتي سيتم فيها تتويج الشارقة بدرع الدوري للمرة الرابعة على التوالي والـ14 في تاريخه، بعدما حسم اللقب قبل جولتين من نهاية المسابقة، وستكون المواجهة أمام الوصل في آخر مباريات الجولة، قبل أن يصدر قرار التأجيل.

من ناحية أخرى بدأ اتحاد اليد الترتيب للجمعية العمومية، التي ستقام يوم 5 أكتوبر المقبل، ومن المنتظر أن يخاطب الاتحاد الأندية الأعضاء بتحديد الحضور، بحيث يتم عمل فحص كورونا لجميع الحضور، بمن فيهم الإعلاميون.