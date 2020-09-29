دوري الخليج العربي ينطلق 16 أكتوبر

دبي (الاتحاد)

قرر اتحاد الكرة، وبالتنسيق مع رابطة المحترفين انطلاق المسابقات الكروية للموسم الرياضي 2020-2021 بدء من يوم 9 أكتوبر المقبل، على أن تكون البداية بمسابقة كأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى. ويأتي القرار بعد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع الجهات المختصة بالدولة. وسيقوم اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين بتحديد مواعيد وجداول مباريات كل مسابقة، وذلك بفترة زمنية كافية تُتيح للأندية الاستعداد الأمثل للموسم الجديد، في حين قررت رابطة المحترفين بدء مباريات دوري الخليج العربي يوم 16 أكتوبر المقبل. ووجه اتحاد كرة القدم شكره للأندية على التزامها وتقيدها بتطبيق «البروتوكول» المعتمد، حفاظاً على سلامة أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين والعاملين في قطاع كرة القدم.