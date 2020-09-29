«الإمارات للتحكيم الرياضي» يختتم «الدورة الأولى»

دبي (وام)

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية والتثقيفية الأولى للمحكمين والموفقين الجدد، التي نظمها مركز الإمارات للتحكيم الرياضي على مدار يومين «عن بُعد»، بمشاركة 40 منتسباً من الدفعة الأولى الراغبة في التأهيل بهذا التخصص المهم. حضر الدورة نخبة من العاملين في القطاعات الرياضية والعامة ذات العلاقة بمجالات التحكيم، وتضمنت 5 محاضرات ألقاها كوكبة من الخبراء والمختصين في مجال التحكيم الرياضي.

تناولت المحاضرات العديد من المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالتحكيم منها صور اتفاق التحكيم، والتي تشمل شرط ومشارطة التحكيم، ومشارطة التحكيم بالإحالة، وأركان اتفاق التحكيم، إضافة إلى القواعد القانونية الصادرة عن الاتحادات الرياضية، والقواعد القانونية الصادرة عن اللجان الأولمبية والسلطة العامة بالدولة في التشريع الرياضي، والاتفاقات الرياضية الإقليمية والدولية.