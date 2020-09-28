«المصارعة والجودو» يخاطب الأندية لتحديث قاعدة البيانات

أبوظبي (الاتحاد)

خاطب اتحاد المصارعة والجودو الأندية الأعضاء كافة، طالباً تحديث بيانات الأندية المسجلة واللاعبين والمدربين المسجلين قبل يوم الأحد المقبل، استعداداً لبدء موسم 2020-2021 المقرر انطلاقته في 23 أكتوبر المقبل حسب البرنامج، الذي تم اعتماده مؤخراً من محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، حتى يتمكن الاتحاد من بدء نشاط موسمه الاستثنائي، الذي ينطلق من صالة نادي خورفكان بمسابقة بطولة كأس الاتحاد للجودو، إلا إذا صدرت توجيهات جديدة من الجهات الرسمية والطبية، فيما يتعلق بتطورات جائحة كورونا.

وذكر الدرعي، أن هذه الخطوة التي اتخذها مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير، تهدف لعمل قاعدة للبيانات، وهي عبارة عن مجموعة من المعلومات المُنظّمة بطريقة تسمح الوصول إليها وتعديلها، وإدارتها بسهولة ويتم استخدامها وتحديثها بشكل مستمر من قبل الجهات ذات العلاقة، حتى تسهل عمل الاتحاد مع أنديته الأعضاء، من خلال برمجيّات خاصّة تُسمّى نُظُم إدارة قواعد البيانات عبر برمجيّات حاسوبيّة متخصّصة مواكبة للغة العصر التي بدأت دولتنا الناهضة تطبيقها منذ فترة طويلة، ضمن خطة ترسيخ البنية التحتية لحكومة الإمارات الإلكترونية، ما ساعد في تطوير وتحسين الخدمات، وهو ما سعى له الاتحاد لإدارة نشاطه ومنافساته خلال الفترة الماضية.