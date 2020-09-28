انتخابات اليد تعبر «منطقة الطعون»!

رضا سليم (دبي)

تُصدر لجنة الانتخابات باتحاد كرة اليد اليوم القائمة النهائية للمرشحين للدورة الجديدة 2020-2024، وتأتي القائمة بعد انتهاء فترة الطعون، والتي لم تشهد أية اعتراضات أو طعون من جانب الأندية، وهي القائمة التي ستدخل الاجتماع الانتخابي للجمعية العمومية للاتحاد، والمقرر له يوم 5 أكتوبر المقبل لتزكية المجلس الجديد، في ظل عدم وجود مترشحين أكثر من النصاب القانوني للمجلس الجديد، سواء في منصب الرئيس، أو العضوية والعضوية النسائية.

وأصبح نبيل عاشور من نادي الشارقة رئيساً للاتحاد في الدورة الجديدة، حيث ينتظر المرحلة الأخيرة من إجراءات الانتخابات وفي العضوية ناصر الحمادي من نادي مليحة وداود مليح من نادي دبا الحصن وعبدالله الكعبي من نادي العين، وسعود صالح من نادي شباب الأهلي وعبدالسلام ربيع من نادي الوصل، وفيصل الطواش من نادي النصر، وعدنان فرج من نادي الذيد، فيما جاءت أنيسة عمر الشدادي من نادي الوصل في فئة العضو النسائي.

وأكد حسن المرزوقي عضو لجنة الانتخابات باتحاد اليد، أن باب الطعون أغلق يوم 21 سبتمبر الماضي، ولم يطعن أي ناد في المترشحين، وانتظرنا أن تتم بقية مراحل الانتخابات، وكان من المفترض أن تصدر قرارات لجنة الطعون أمس، ولكن لا توجد طعون، وبالتالي ستصدر اللجنة القائمة النهائية، وهي نفسها القائمة المترشحة التي سيتم تزكيتها في اجتماع الجمعية العمومية المقبلة يوم 5 أكتوبر المقبل.