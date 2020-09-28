«دولي السيارات» يدحض ادعاءات هاميلتون

برلين (د ب أ)

أعلن الاتحاد الدولي لسباقات السيارات «فيا» رفضه لادعاءات النجم البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس «بمحاولة إيقافه»، من خلال العقوبات التي فرضت عليه خلال سباق الجائزة الكبرى الروسي، الذي أقيم أمس الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا- 1».

وقال مايكل ماسي مدير سباقات «فورمولا - 1» في تصريحات نشرها موقع فورمولا- 1، أمس:«من وجهة نظري، الأمر بسيط للغاية، إذا أراد لويس تصعيد أي شيء، فإن الباب مفتوح دائماً، هكذا قلت له من قبل كما قلت ذلك لجميع السائقين في العديد من المرات».

وأضاف: «لدينا مراقبون يعملون ككيان تحكيمي مستقل للفصل في هذه الأمور، وبالتالي كان هناك انتهاك ولا يهم ما إذا كان هذا الانتهاك قد جاء من جانب لويس هاميلتون أو من أي من السائقين الـ19 الآخرين».