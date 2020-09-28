المريخ بطل دوري السودان بحُكم الـ«كاس»

الخرطوم (الاتحاد)

بعد 7 أشهر من قرار محكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس»، قرر الاتحاد السوداني لكرة القدم تتويج نادي المريخ بشكل رسمي بلقب بطولة الدوري الممتاز في نسخة 2018، وذلك إنفاذاً لقرار المحكمة الذي صدر في 20 فبراير من العام الحالي.

وأكملت اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد السوداني الترتيبات لإجراء مراسم تتويج المريخ بلقب بطولة الدوري الممتاز عن موسم 2018، وتسليمه كأس البطولة والميداليات الذهبية، الخميس المقبل، وذلك على ملعب استاد الخرطوم، عقب مباراة المريخ مع الفلاح عطبرة في الجولة (29) من بطولة الدوري الممتاز في نسخته الحالية.