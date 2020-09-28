العين وشباب الأهلي يتقدمان في تصنيف «الآسيوي»

معتز الشامي (دبي)

رغم الخروج المبكر من دوري أبطال آسيا نسخة 2020، استطاع العين القفز إلى المركز 13 على مستوى القارة، بعدما تراجع للمركز 16 قبل انطلاق النسخة الحالية، كما تقدم شباب الأهلي وصيف نسخة 2015 إلى المركز 27، بعدما كان قد تراجع للمركز 41، فيما ظل الوحدة في المركز 18، رغم شطب نتائجه للنسخة الحالية، بعد تعذر سفره للمشاركة في البطولة المجمعة لدوري الأبطال.

وعلى الجانب الآخر، تراجع نادي الهلال السعودي إلى المركز الثالث، بعد شطب نتائجه في البطولة الحالية، على وقع انتشار إصابات لاعبيه بفيروس كورونا، ما أدى لاستبعاده من البطولة، بعدما كان متصدراً لأندية القارة طيلة 10 أشهر تقريباً، فيما قفز نادي النصر السعودي إلى المركز 15، بعد نجاحه في بلوغ دور ربع النهائي، وهو مرشح لحصد المزيد من النقاط والتقدم في الترتيب العام الإجمالي، إذا واصل التقدم في مشوار البطولة.