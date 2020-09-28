«العنابي» و«فخر أبوظبي» الجمعة في دبي

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يخوض فريق الوحدة مباراة ودية أمام فريق الجزيرة على ملعب شباب الأهلي في دبي الجمعة المقبل، في خامس مبارياته الودية منذ انطلاق تحضيراته للموسم الجديد، بعد أن التقى الظفرة والعين والحمرية وعجمان على التوالي.

ويختتم «العنابي» بعد المباراة معسكره بدبي، الذي انطلق يوم 17 من الشهر الحالي، والذي بدأ خلاله الفريق إعداده الحقيقي، خاصة أن المعسكر جاء بعد توقف دام أسبوعين بسبب الظروف السابقة التي مر بها الفريق، وأدت إلى تخلفه عن المشاركة في دوري أبطال آسيا، فضلاً عن أنه تزامن مع التغيير الفني الذي أجراه النادي، بإقالة الهولندي مارك فوتا والتعاقد مع الصربي فوك رازوفيتش، في خطوة تصحيحية مبكرة استبقت بها انطلاقة الموسم الكروي.