«سلام لبيروت» تحت مظلة «عربي الشطرنج»

رضا سليم (دبي)

أعلن الاتحاد العربي للشطرنج عن تفاصيل بطولة العرب الفردية «أونلاين»، التي تقام تحت شعار «سلام لبيروت»، التي تنطلق يوم الخميس المقبل وتستمر لمدة 3 أيام، بمشاركة عدد كبير من أصحاب الألقاب الدولية وأبطال العرب، ورصد الاتحاد العربي جوائز للفائزين وللفئات السنية، تصل إلى 9 آلاف دولار، حيث يحصل الفائزون من الأول إلى الخامس للرجال والسيدات على جوائز مالية، ومن المنتظر أن يتجاوز عدد المشاركين ألف لاعب ولاعبة، بعدما شارك في البطولة الماضية 1200 لاعب ولاعبة، فيما يخصص ريع البطولة للاتحاد اللبناني للشطرنج.

وأكد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، أن البطولة أطلق عليها «سلام لبيروت»، تزامناً مع مبادرة «سلام لبيروت» التي أطلقتها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير، حرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدعم الشعب اللبناني الشقيق، ومن منطلق الدور الذي يقوم به الاتحاد العربي، تأكيداً للتضامن العربي مع الشعب اللبناني، إثر تفجير مرفأ بيروت، وللرياضة وجه إنساني نعكسه من خلال شعار الاتحاد العربي للشطرنج «العرب أمة واحدة».

وأصدرت اللجنة الفنية للبطولة لوائح البطولة، التي تقام في 4 مراحل، بحيث يشارك في المرحلة التمهيدية من هم دون التصنيف 2000 نقطة، ويتأهل 3 لاعبين عن هذه المرحلة إلى المرحلة الوسطى، كما تتأهل السيدات اللواتي حصلن على المراكز من 1-20 إلى المرحلة النهائية للسيدات، مع اللاعبات المصنفات من 2000 نقطة فما فوق، ويتنافسن للوصول إلى لقب بطلة العرب للسيدات، ويحق لبطلة العرب المشاركة في المرحلة النهائية للرجال، فيما يواصل الذكور المنافسة في المرحلة الوسطى التي يشارك فيها المتأهلون الثلاثة، إلى جانب اللاعبين الذين يحملون التصنيف الدولي من 2000-2400 نقطة، ويتأهل أصحاب المراكز من 1-20 إلى المرحلة النهائية للرجال، إلى جانب اللاعبين الذين يحملون تصنيفاً دولياً أعلى من 2400 نقطة، ويتنافسون في 11 جولة للوصول إلى لقب بطل العرب للرجال. وتضم اللجنة العليا المنظمة للبطولة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيساً، وسامي خضر نائباً للرئيس، ورجائي السوسي مديراً للبطولة، ورزان الشعيبي منسقاً عاماً، وعمر نعمان مسؤولاً إعلامياً، وأديب زهراوي مديراً للموقع والتسجيل، وفيصل الحمادي رئيساً للحكام، ويعاونه سعود محمد وجريفاس أستراتوس.