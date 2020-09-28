تألق إماراتي سعودي في تحديات الإيذاع

دبي (الاتحاد)

قدمت هجن العاصفة أداءً قوياً في انطلاقة تحديات سن الإيذاع ضمن الجولة الثالثة لتمهيدي المرموم، الذي يقام بمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وشهد صباح أمس، إقامة أربعة عشر تحدياً لهجن أصحاب السمو الشيوخ. واحتاجت «الشاهينية» إلى زمن وقدره 7:50:0 دقائق لتقطع رحلة خمسة كيلومترات وتهدي ناموس الشوط الرئيسي للإيذاع الأبكار المحليات إلى هجن العاصفة تحت قيادة المضمر غياث الهلالي، كما سارت «الشاهينية» الأخرى على نهج الأولى في ثاني الأشواط للأبكار المهجنات، وتمكنت من السيطرة على المركز الأول مسجلة توقيتاً بلغ 7:45:8 دقائق. وكان لقب التوقيت الأفضل في جميع الأشواط من نصيب «مبعد» لهجن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، والذي قاده المضمر راشد حلفان المرّي إلى قمة الإيذاع الجعدان المحليات في الشوط الثالث بزمن وقدره 7:41:9 دقائق. وعادت هجن العاصفة لتسيطر على الصدارة في الشوط الرابع للإيذاع الجعدان المهجنات تحت قيادة المضمر غياث الهلالي، الذي قدم «شاهين» في توقيت بلغ 7:54:2 دقائق.