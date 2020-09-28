«دبي لسيدات الريشة الطائرة» تصل محطة الختام

دبي (الاتحاد)

شهدت «بطولة دبي للريشة الطائرة للسيدات»، التي نظمها مجلس دبي الرياضي، نجاحاً كبيراً ومشاركة واسعة للسيدات من مختلف الجنسيات والأعمار، التي أسدل عليها الستار بملاعب عالم دبي للرياضة بقاعة مركز دبي التجاري العالمي.

وفازت روضة سعيد الهاجري بلقب البطولة في فئة الإماراتيات، بعد فوزها على اللاعبة منى السهلاوي بنتيجة 3-0، وحلت السهلاوي في المركز الثاني، والثالث شيماء أحمد بعد فوزها على اللاعبة شمة عبدالله سعيد بنتيجة 2-0.

وفي فئة المقيمات فازت الهندية إيرين إلسا ألكسندر بالمركز الأول، بعد تغلبها على مواطنتها أرونيما كي بيجو التي حلت في المركز الثاني بنتيجة 21-18 و21-10، وجاءت النيبالية جاينو بارال في المركز الثالث، بعد تغلبها على الفلبينية جيني إسكولار بنتيجة 21 - 13 و 24 - 22.

وتوجت روضة المحرزي، رئيس لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي، الفائزات بالمراكز الأولى في الفئتين، بحضور فوزية فريدون مدير قسم رياضة المرأة بالمجلس وأعضاء اللجنة المنظمة.

وشهدت البطولة تنافساً قوياً بين المشاركات، حيث كانت المشاركة في البطولة محصورة على عدد محدود من السيدات في فئتي الإماراتيات والمقيمات، حيث كانت كل فئة مكونة من 32 لاعبة فقط، وأشرف على مجريات البطولة اتحاد الإمارات لكرة الطاولة والريشة الطائرة، وأدار العملية التحكيمية حكمات معتمدات من الاتحاد.

في الوقت نفسه، أعلن مجلس دبي الرياضي عن تمديد فترة تنظيم برنامج وقت الريشة للتدريب المجاني للسيدات على رياضة الريشة الطائرة إلى نهاية شهر نوفمبر، وذلك نظراً للإقبال المتزايد في التدريب والطلب المستمر على المشاركة، وكان البرنامج قد انطلق منذ بداية شهر أغسطس الماضي، ويقام يوم الأربعاء من كل أسبوع.