دوري الخليج العربي.. «تعايش وسلام»

معتصم عبدالله (دبي)

تقترب أندية دوري الخليج العربي من إنهاء ملف التعاقدات على صعيد اللاعبين، استعداداً للموسم الجديد 2020 - 2021، بالتزامن مع اقتراب موعد إغلاق باب القيد الصيفي في السادس من أكتوبر المقبل، بعدما انطلق «الميركاتو» في 15 يوليو الماضي.

ويجسد دوري الخليج العربي كعادته، أعلى قيم التعايش والتسامح في «إمارات الخير»، بالاستفادة من اللوائح التي تتيح للأندية المتنافسة قيد لاعبيها المواطنين في الفريق الأول، بجانب فئات أبناء المواطنات، وحملة الجوازات، علاوة على الأجانب في فئات «الأجانب، المواليد، والمقيمين».

ورفع تعاقد النصر مع صانع ألعابه الجديد ضياء سبع، الذي سيكون أول لاعب «عربي» يقيد بالجنسية الإسرائيلية، عدد الجنسيات من اللاعبين الأجانب في الموسم الجديد، المقيدين في صفوف الفريق الأول، إلى 36 جنسية بخلاف المواطنين، علماً بأن الباب لا يزال مفتوحاً أمام الأندية لإكمال أو تعديل ملف التعاقدات، لا سيما على صعيد فئة «المقيمين»، إلى حين نهاية «الميركاتو الصيفي».

وكشفت دراسة إحصائية لـ«الاتحاد»، من خلال سجلات قوائم الأندية للاعبين المقيدين رسمياً في اتحاد الكرة، عن قيد أندية دوري الخليج العربي 249 لاعباً في فئة «المواطنين»، بجانب 47 لاعباً في فئة «الأجانب» حتى الأمس، بانتظار القيد الرسمي للرباعي ضياء سبع (النصر)، فيدريكو كارتابيا (شباب الأهلي)، جواو فيجريدو (الوصل)، أبوبكر تراولي (عجمان)، علماً بأن ثنائي شباب الأهلي: الإسباني بيدرو كوندي، والأوزبكي عزيز جانييف، مقيدان ضمن فئة المسابقات الخارجية فقط.

وقيدت الأندية في الفريق الأول 20 لاعباً ضمن «فئة المقيمين»، في انتظار إكمال إجراءات قيد الثلاثي كايكي جيسوس (النصر)، وبرايان أراميس وجونيور في (حتا)، فيما اقتصر عدد اللاعبين من فئة مواليد الدولة، المقيدين في الفريق الأول، على 8 لاعبين، أبرزهم الفلسطيني أحمد شحدة (بني ياس)، والمصري عبدالله الرفاعي (الوحدة)، والسوداني وليد سراج (خورفكان).

ووصل إجمالي المقيدين من الأجانب في دورينا للموسم الجديد (الأجانب، المقيمون، مواليد الدولية) إلى نحو 83 لاعباً توزعوا 37 جنسية، حيث تصدر المحترف البرازيلي المشهد، بتواجد 24 لاعباً على صعيد الأجانب والمقيمين، مقابل 6 لاعبين من الأرجنتين، و4 لاعبين من عمان والبرتغال، وشهدت القوائم تواجد 3 لاعبين من جنسيات مصر والمغرب وهولندا.

وبدا من اللافت قيد عدد من نجوم أندية دوري الخليج العربي بجنسيات بخلاف أصولهم، أمثال ثنائي «العميد»: الهولندي كواس والذي يلعب لمنتخب كوراساو، والدولي في منتخب الرأس الأخضر ريان مينديز المقيد كلاعب فرنسي، والتوجولي بينيل مالابا مهاجم اتحاد كلباء، المقيد كمحترف ألماني، والبرازيل إيجور صانع ألعاب الشارقة، المقيد كلاعب إيطالي.