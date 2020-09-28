الجزيرة.. «وديتان في أسبوع بفرمان كايزر»

مصطفى الديب (أبوظبي)

رغم وجود متسع من الوقت، إلا أن الجهاز الفني لفريق الجزيرة بقيادة الهولندي مارسيل كايزر، قرر خوض مباراتين وديتين خلال ستة أيام، حيث يلتقي الوحدة الجمعة المقبل في دبي، فيما يستضيف عجمان في الثامن من الشهر نفسه باستاد آل نهيان.

وكان «فخر أبوظبي» قد خاض مباراة ودية قبل أربعة أيام أمام الوصل، وفاز فيها بهدف دون رد سجله زايد العامري.

ويحاول كايزر وجهازه رفع المعدل البدني لدى اللاعبين، من خلال التعود على خوض مباريات متتالية لتجربة أكبر عدد من اللاعبين أولاً، ورفع حساسية المشاركات لدى الجميع ثانياً، خاصة الشباب الذين يستعين بهم المدرب كثيراً. وكان مارسيل كايزر قد أبدى ارتياحه الشديد للمستوى الذي يقدمه الفريق بشكل عام، مؤكداً أن اللاعبين يتطورون بشكل سريع، ويستعيدون مستواهم بشكل تدريجي خاصة الكبار منهم.

وقبل مواجهة الوصل الأخيرة، خاض الجزيرة مواجهتين وديتين أمام الظفرة وبني ياس، وكانت جميع المواجهات مغلقة بسبب الإجراءات الاحترازية، التي يتم اتخاذها لمنع تفشي وباء كورونا.