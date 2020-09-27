أديسانيا يطيح كوستا بـ «القاضية»

أبوظبي (الاتحاد)

نجاح منقطع النظير حققته منافسات العودة إلى جزيرة النزال من «يو إف سي»، الفعالية الأضخم التي تضم 5 بطولات من «يو إف سي» في ضيافة جزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي، بعدما واصلت تسجيل الإنجاز تلو الآخر، مع كسر فعالية المواجهة لبطولة «يو إف سي 253 أديسانيا أمام كوستا» رقماً قياسياً، من حيث عدد المشاهدات التي استقطبتها فعالية المواجهة التي سبقت يوم البطولة.

وبعد النجاح المطلق لمنافسات جزيرة النزال في دورتها الأولى يوليو الماضي، سجلت الدورة الثانية للبطولة أول إنجازٍ لها، بكونها المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم بطولتي «يو إف سي» متعاقبتين، في ذات المدينة خارج لاس فيجاس، وهي «يو إف سي 253» و«يو إف سي 254»، لتتبعه بنجاحٍ آخر دخلت معه أبوظبي تاريخ «يو إف سي»، باستقطاب فعالية المواجهة بين نجمي المنافسة الرئيسية إزرايل أديسانيا وباولو كوستا، في فلاش فورم أعلى نسبة مشاهدة في تاريخ «يو إف سي».

سجل فيديو فعالية المواجهة بين أديسانيا وكوستا أعلى نسبة مشاركة بالنسبة لجميع مقاطع الفيديو الأخرى، المنشورة عبر حساب «يو إف سي» الرسمي على موقع «إنستجرام»، وحصل على أعلى عدد مشاهدات بتسجيله أكثر من 7.6 مليون مشاهدة، متجاوزاً فيديو المواجهة بين حبيب نور محمدوف وكونر ماك جريجور عام 2018، بأكثر من 1.5 مليون مشاهدة.

وحصل مقطع الفيديو على أعلى عدد مشاهدات، عبر حساب «يو إف سي آسيا» الرسمي على موقع «فيسبوك»، مع تسجيله أكثر من 8 ملايين مشاهدة.

وحصل مقطع الفيديو على أكثر من 26 مليون مشاهدة عبر مختلف حسابات «يو إف سي» على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

واحتل مقطع الفيديو المرتبة الخامسة عبر حساب «يو إف سي» الرسمي على موقع إنستجرام، من حيث عدد الإعجابات التي استقطبها.

وعلى صعيد المنافسات، نجح أديسانيا في الفوز على باولو كوستا بالضربة الفنية القاضية في الدقيقة بعد 3 دقائق و59 ثانية من الجولة الثانية، وقال أديسانيا: أعرف هذه الرياضة بكل تفاصيلها، فأنا مقاتل حقيقي؛ لذا أدرك بالضبط ما أتحدث عنه، ولا شك أنني سأشاهد النزال مرة أخرى، لأنني أعتقد أنني افتقدت لبعض الانضباط، ولكن هذه هي طبيعتي على أي حال، وما زلت لا أحب كوستا، ولا أعرفه على الصعيد الشخصي، ولا أتمنى موته بكل تأكيد، فهو ما زال على قيد الحياة، لقد تركته ينجو بحياته، وهذه هي طبيعة الرياضية التي نمارسها، إنها عنيفة، وسبق أن أخبرتكم بأن النزال سيكون عنيفاً وسينتهي بسرعة، وهذا ما حدث بالفعل، وأنا في قمة نشاطي، بإمكاني خوض نزال آخر بحلول نهاية الأسبوع المقبل، وأود قضاء بعض الوقت مع أسرتي، خاصة أنها كانت سنة حافلة بشكل غير مسبوق؛ لذا أود قضاء بعض الوقت مع أحبائي، وأهدف لخوض نزال ضد كانونيير.

وفي المقابل، تغلب جان بلاتشوفيتز على دومينيك ريس بالضربة الفنية القاضية في الدقيقة الرابعة و36 ثانية من الجولة الثانية، وقال بلاتشوفيتز: ما زلت لا أصدق ما حدث، ولكني هنا، ولست متأكداً أنني لست أحلم، لقد فزت بالفعل، وبرهنت مجدداً عن قوتي البولندية الأسطورية، وكانت هذه مسيرة طويلة بالنسبة لي، تربعت فيها أحياناً على القمة، خسرت بعض النزالات، ولكني لا أفقد ثقتي بمهاراتي وقوتي على الإطلاق، وها أنا حصلت على لقب البطولة، وكما قلت سابقاً، حتى «الجائحة» لا تستطيع إيقافي الآن. وأضاف: تملكني شعور رائع خلال النزال، ولاحظت بأن ركلتي اليسارية على جسده أسهمت في إبطاء حركته بعض الشيء، وكنت دقيقاً في ملاحظة كل تحركاته، وتأكدت من قرب نهاية النزال، عندما نجحت في كسر أنفه في الجولة الثانية، وهو ما شملته استعداداتنا مع المدربين، وكنا نعرف كل شيء من الناحية النظرية، والآن أعرف كل شيء على حلبة النزال أيضاً، لقد قمنا بعمل رائع في الصالة الرياضية، وهو ما أوصلني للحصول على لقب البطولة.

وقال: عدت إلى جذوري. ولم أخسر سوى نزال واحد منذ عودتي إلى مدربي السابق، وهذا المزيج من العودة إلى الجذور الأصلية والثقة بنفسي، هو ما أعادني إلى مصاف النخبة، وكنت حضرت بعض كلمات أود قولها لجون جونز في حال فوزي بالنزال، وأتمنى أن يكون تابع النزال، وأن ينجح في إنقاص وزنه مجدداً، لكي نتمكن من مواجهة بعضنا ضمن بطولة «يو إف سي 205».