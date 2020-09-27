بينتو: جئت إلى الإمارات للتأهل إلى «مونديال 2022»

دبي (وام)

أكد الكولومبي لويس بينتو مدرب «الأبيض»، أنه جاء إلى الإمارات، من أجل التأهل إلى «مونديال 2022»، وأمم آسيا 2023، وأن المنتخب بقدرات لاعبيه ودعم الاتحاد ومؤازرة الجماهير يمكنه أن يحقق هذا الحلم، مشيراً إلى أنه يعشق التحدي، ولا يعترف بالمستحيل، ويثق في قدرات اللاعبين.

وقال: أصبحت لدي فكرة واضحة عن الفريق، وقدرات اللاعبين، وتصور عن المستقبل، وبطبعي متفائل، وزاد ذلك بعد الدعم الكبير من المسؤولين، واللاعبين، ونحتاج فقط إلى توحيد جهود اللاعبين والإدارة والجمهور، لنقدم أفضل ما لدينا، لأننا أمام تحد صعب وكبير، وأنا أحب التحديات، ولا أقبل إلا بالنجاح.

وأضاف: خلال الزيارات التي قمت بها، تعرف مسؤولو ومدربو الأندية على مشروعي وطموحاتي مع المنتخب، ورغبتي في العمل معاً، لأن الفوز والتأهل إلى المونديال ينعكس على الجميع، وأكدت أن باب المنتخب مفتوح لكل اللاعبين.

وأضاف: لدينا مجموعة لاعبين من أصحاب المهارات العالية، ولو طورنا بعض الجوانب المتعلقة بالسرعة والأداء الجماعي، والضغط المتقدم، فسوف نحقق أهدافنا، وأنا متفائل بالمستقبل، وأقدم كل ما لدي من أجل حلم الصعود إلى كأس العالم، ولو نفذنا بعض التعليمات والخطط وطورنا من أدائنا، نتخطى جميع المنافسين، لأننا نملك القدرة على ذلك.

وعما إذا كان «الأبيض» قادراً على تكرار تجربته كمدرب مع كوستاريكا قال: نعم نستطيع معاً، وهذا هدفي، ونحتاج إلى عمل كثير، ووقت طويل، مع اللاعبين والأندية، حتى نستخرج أفضل ما لديهم، والمتعة في الكرة هي الهجوم، وأتمنى أن أحقن اللاعبين بالفكر الهجومي، والقتال من أجل الفوز، ومهمتي لن تقف عند الأقدام، بل يجب أن تبدأ من عقل اللاعب وجاهزيته النفسية والذهنية.