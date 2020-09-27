«عقوبة» تحرم هاميلتون من معادلة «البارون 91»!

سوتشي (أ ف ب)

أحرز سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس، فوزه الثاني على حلبة سوتشي، التي استضافت سباق جائزة روسيا الكبرى، المرحلة العاشرة من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1» أمس، فيما حل زميله البريطاني لويس هاميلتون الساعي لمعادلة الرقم القياسي لعدد انتصارات الأسطورة ميكايل شوماخر «91» في المركز الثالث بسبب نيله عقوبة.

ورفع هاميلتون الذي تجمد رصيده عند 6 انتصارات هذا الموسم، رصيده في صدارة السائقين إلى 205 نقاط، متقدماً على بوتاس «161» وفيرشتابن «128»، فيما عزز مرسيدس صدارة الصانعين مع 366 نقطة أمام ريد بول «192».

وفي سباق لم يشهد الكثير من التقلبات فشل هاميلتون، الذي انطلق من المركز الأول للمرة السادسة والتسعين في مسيرته، في معادلة رقم «البارون الأحمر» شوماخر المتوج بلقب 91 سباقاً.وفرضت لجنة الحكام عقوبة التوقف 10 ثوانٍ على بطل العالم 6 مرات لويس، بعدما تمرن خارج حدود المنطقة المحددة، وقسمت العقوبة بين 5 ثوانٍ لخرقه بروتوكول الانطلاق، و5 أخرى بسبب انطلاقة غير قانونية.