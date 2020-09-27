دورة لحكام الكاراتيه

دبي (دبي)

نظم اتحاد الكاراتيه دورة للحكام الجدد باللغة الإنجليزية، لغير الناطقين باللغة العربية، على مدار اليومين الماضيين، بمشاركة 12 حكماً، بنظام الاتصال المرئي «عن بُعد».

وتمنى اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، التوفيق للمشاركين، وتحقيق أكبر استفادة من المحاضرات وورش العمل، استعداداً للمنافسات المحلية المقبلة، مقدماً الشكر للجنة الحكام على جهودها المتميزة، من أجل رفع كفاءة الحكام وتجهيزهم للموسم الجديد.

وأشار إلى أن الدورة تأتي ضمن أجندة الاتحاد المعلن عنها، لتطوير مستوى الحكام بالاتحاد.