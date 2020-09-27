«نظام رئاسي» لانتخابات «الطاولة»

معتصم عبدالله (دبي)

اعتمدت الجمعية العمومية «غير العادية» لاتحاد كرة الطاولة، في اجتماعها مساء أمس الأول، النظام الأساسي للاتحاد، بحضور ممثلي 15 نادياً من أصل 17 تمثل قوام العمومية، وهي النصر، والوصل، وشباب الأهلي، والشارقة، والذيد، وخورفكان، وفلج المعلا، وعجمان، والمدام، البطائح، والتعاون، والعروبة، ودبا الحصن، ومسافي، والشارقة الرياضي للمرأة، فيما تغيب العربي ودبا الفجيرة.

وترأس المهندس داوود الهاجري رئيس مجلس إدارة الاتحاد أعمال الاجتماع، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، بجانب أحمد العبدولي ممثل الهيئة العامة للرياضة، حيث جرى اعتماد بنود النظام الأساسي، في أجواء ودية، مع الأخذ بملاحظات الأندية، وتضمينها في بنود النظام الأساسي الذي تنطلق على أساسه انتخابات الدورة الجديدة 2020- 2024.

واعتمدت العمومية التي شهدت مشاركة فاعلة للأعضاء، بقيادة محمد العامري ممثل نادي الوصل والمدير التنفيذي، إجراء تعديل محدود على نظام الانتخابات، ضمن لوائح النظام الأساسي، والمبنية على «نظام القوائم، وتلخص التعديل الجديد في منح الرئيس المنتخب في الدورة الجديدة الفرصة في اختيار عناصر مجلس الإدارة من قائمة المرشحين للعضوية من الأندية، وهو الأمر الذي بدا أشبه بـ «النظام الرئاسي»، خلافاً لمعظم النظم الأساسية في الاتحادات الأخرى.

وبموجب التعديل على مسودة النظام الأساسي، ستكون الفرصة متاحة أمام الأندية الأعضاء في الدورة المقبلة ترشيح ممثليها في منصب الرئيس، أو عضوية مجلس الإدارة، على أن تؤول للرئيس المنتخب صلاحية الاختيار بين الأعضاء المرشحين، وهو ما يقصر الانتخابات المقبلة على مقعد الرئاسة فقط.

وتلخصت معظم التعديلات، في التأكيد على أن دور الهيئة العامة للرياضة يقتصر على الرقابة المالية، ضمن بنود النظام الأساسي، على أن تتم دعوة ممثل اللجنة الأولمبية، لحضور العمومية الانتخابية، وعدلت العمومية المادة 35 للنظام الأساسي المتعلقة بالتغيب عن الحضور اجتماعات العمومية، بإلغاء الفقرة «35 -1- 2»، بإلغاء الحرمان من حق التصويت والانتخاب، حال التغيب عن اجتماعين والاكتفاء بالإنذار والغرامة المالية. ومنحت تعديلات النظام الأساسي رئيس الاتحاد «المنتخب» في المادة 65 «النظام الانتخابي»، حق تعيين أعضاء لمجلس إدارة الاتحاد، حال عدم اكتمال قائمة المرشحين، وأكدت التعديلات الجديدة على سريان العمل بالنظام الأساسي للاتحاد، منذ تاريخ اعتماده في عمومية أمس الأول.

من جانبه، أشاد المهندس داوود الهاجري، بالمشاركة الفاعلة لأعضاء العمومية غير العادية، بعد اكتمال النصاب القانوني، واعتماد النظام الأساسي بالأغلبية، وقال: النقاش الفاعل لأعضاء العمومية أسهم في تعديلات مهمة على النظام الأساسي، بإضافة بعض البنود والتعديل على الأخرى.

وأضاف: النظام الأساسي الجديد للاتحاد اعتمد نظام القوائم في اختيار الرئيس، ومنح الرئيس المنتخب حق اختيار أعضاء مجلس الإدارة من المرشحين للعضوية، كما جرى إلغاء بعض بنود النظام بطلب من الأعضاء، وأعتقد أن النظام الحالي متكامل، ونأمل أن يكون محفزاً للاتحاد والأندية العمل بمبدأ المشاركة بين الجميع لرفع اسم الإمارات عالياً، مشدداً على الدور المهم للرئيس المنتخب المقبل، في اختيار فريق العمل من الأعضاء المرشحين بعناية، للمساعدة في إدارة «دفة» العمل بالشكل المطلوب، وعلى الدور الأكثر أهمية لـ «العمومية» في الرقابة وتقييم عمل الاتحاد ومجلس الإدارة.