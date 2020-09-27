غلق باب الترشح لانتخابات الدراجات الخميس

الشارقة (الاتحاد)

يواصل اتحاد الدراجات استقبال طلبات المرشحين للدورة الانتخابية الجديدة 2020-2024، حتى الساعة الثانية عشرة ظهر الخميس المقبل، وهو الموعد الذي اختارته الجمعية العمومية غير العادية، من أجل مواصلة إجراءات التقدم والانتخابات والمقرر لها 25 أكتوبر المقبل.

وأكد حسن المرزوقي، المتحدث الرسمي للجنة انتخابات الدراجات، أن اللجنة تواصل عملها طبق الجدول الزمني الذي تم تحديده مسبقاً، حيث يتم استقبال طلبات الترشح، ومن ثم إعلان القائمة المبدئية، وفتح وغلق باب الطعون، وإعلان القائمة النهائية للمرشحين، قبل أن يتم الانتخاب، مشيداً بالتعاون والعمل الذي يقوم به اتحاد الدراجات مع لجنة الانتخابات، وحتى الآن لا يوجد أي ملاحظات على سير الجدول الزمني.