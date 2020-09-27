6 مخالفات مالية لمنشـآت وفعاليات رياضية في دبي

دبي (الاتحاد)

أصدر مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع «اقتصادية دبي»، 6 مخالفات مالية لعدد من المؤسسات الرياضية والفعاليات الرياضية، وذلك في إطار الزيارات التفتيشية التي تقوم بها فرق مأموري الضبط، للتأكد من الالتزام التام من الإدارات والممارسين بتطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة للوقاية من فيروس «كوفيد-19»، وتنفيذ جميع التعليمات التي يتضمنها البروتوكول الرسمي الخاص بالمنشآت والملاعب الرياضية الذي أصدره المجلس بالتعاون مع الجهات الرسمية، ويتضمن تعليمات دقيقة ومفصلة لكل منشأة ورياضة.

وجاءت المخالفات من خلال زيارات فرق التفتيش، في مختلف مناطق دبي، وتوزعت المنشآت الرياضية المخالفة على مناطق شارع الشيخ زايد، وواحة السليكون، والقصيص، والكرامة، والقوز، ومنطقة الوصل، وتنوعت أسباب المخالفات على المنشآت المخالفة التي فرضت عليها غرامات مالية، ما بين عدم الالتزام بلبس الكمامات، وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، كما تم توجيه 10 تنبيهات تحذيرية إلى بعض المنشآت والأفراد بسبب التجمعات.

وكان المجلس أصدر غرامات مالية وعقوبات بالغلق، على منشآت مخالفة، خلال الأسابيع الماضية، والتي تضمنت خلال الأسبوع قبل الماضي 9 مخالفات، من بينها إغلاق 3 منشآت وتنبيه 35 منشأة.