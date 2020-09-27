الرمادي: غياب الانسجام مشكلة «البرتقالي»

رضا سليم (دبي)

اتفقت إدارة عجمان مع الجزيرة، على إقامة ودية بين الفريقين 8 أكتوبر المقبل، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، ضمن استعداداتهما للموسم الجديد، وهي التجربة الثامنة لـ «البرتقالي»، ويسبقها ودية النصر يوم الخميس المقبل، باستاد راشد بن سعيد.

وقررت إدارة عجمان إقامة معسكر داخلي، في منطقة جبل علي من 4 إلى 8 أكتوبر، ويختتمه بمباراة «فخر أبوظبي».

وأكد المصري أيمن الرمادي مدرب «البرتقالي»، أن «الوديات» مهمة للغاية خلال الفترة الحالية، للخروج من حالة الملل بسبب التدريبات اليومية، مشيراً إلى أن النتائج، سواء الفوز والخسارة في التجارب، مقياس فني للاعبين في تحسن المستوى من عدمه.

وأضاف: الفريق خسر بنتيجة ثقيلة أمام الوصل، رغم أننا اعتدنا أن نقدم مستويات ونتائج جيدة أمام «الإمبراطور»، ولكن لم أجد فريقي في الملعب، وكانت حالة التركيز «منعدمة»، وعقدنا جلسة موسعة مع اللاعبين، لتدارك الموقف، والعودة إلى المستوى الحقيقي، قبل بدء مباريات الموسم الجديد.

وأشار إلى أن الفريق عاد إلى مستواه في مباراة الوحدة وفاز بالمباراة، والأهم هو استعادة الروح، والأداء الجيد والتركيز في الملعب، موضحاً أن مشكلة «البرتقالي» الوحيدة، هي عدم التجانس مع اللاعبين، خاصة في الخطوط، ولدينا في الدفاع محمد إسماعيل ومحمد سرواش وراشد حسن، وهناك تعاقدات جديدة في الدفاع ومعهم سعد سرور، وبالتالي الانسجام مطلوب في الخط الخلفي، وهو ما ينطبق على الوسط بعد التعاقد مع البرتغالي دييجو أمادو والبرازيلي جوستافو، بجانب اللاعبين المواطنين، وبالتالي الحاجة إلى الانسجام في الوسط.

وأشار الرمادي إلى أن الغاني وليام أوسو والجامبي بوبكر تراولي بينهما انسجام في الخط الأمامي، خاصة بعدما انضمام تراولي لنا، وبشكل عام فريقي يضم مجموعة جيدة من اللاعبين الذين نعول عليهم لتقديم مستويات جيدة في الموسم الجديد، ولعل تسجيل الأهداف من مراكز مختلفة، هو دليل على الأدوار الإضافية التي يقوم بها كل لاعب، بجانب مركزه الذي يلعب فيه، وظهر لدينا عصام سحتيت وعصام فايز ومحمد إسماعيل بصورة متميزة، والأخير مكسب كبير للفريق هذا الموسم.

ونوه الرمادي إلى أن المباريات الودية، من شأنها أن تحل مشكلة الانسجام، ولكننا نتعامل معها على أرض الواقع، وندرك أن الأمر يحتاج إلى الوقت والمباريات، والأهم أن نصل إلى مرحلة الانسجام قبل المباريات الرسمية.