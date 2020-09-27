غنتوت يكرم العاملين في لمسة وفاء

غنتوت (الاتحاد)

كرم زايد خليفة الزعابي، المدير التنفيذي لنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، عدداً من الموظفين، بعد انتهاء فترة خدمتهم، تقديراً لجهودهم في أداء مهامهم الموكلة إليهم، طوال فترة خدمتهم، وكفاءتهم وتفانيهم وإخلاصهم في أداء الواجب.

وأكد زايد خليفة الزعابي، أن تكريم المتفانين في العمل، هو تكريم لجميع منتسبي النادي، وما تحقق من إنجازات كبيرة، بفضل جهودهم وأدائهم الواجب بكل اقتدار وأمانة، والتكريم وقفة تقدير وعرفان لجهودهم الصادقة، وبذلهم المتميز طوال سنوات خدمتهم.

وأضاف: أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع المكرمين، الذين نشد على أياديهم، في ختام سنوات خدمتهم معنا، بعد أن تركوا بصماتهم، وأثبتوا حقاً أنهم نموذج مشرف للموظف الجاد والمعطاء الذي سيبقى مخلداً في ذاكرة النادي على مر السنين، وأن احتفاء النادي بالمنتهية خدماتهم، لابد أن يكون دفعة لباقي الموظفين، ليكملوا مسيرة من سبقوهم، من أجل تحقيق رؤية النادي، الهادفة لتحقيق المزيد من الإنجازات.