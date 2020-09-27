دوري السلة ينطلق من «صلاح الدين»

علي معالي (دبي)

أكد سالم المطوع، الأمين العام لاتحاد السلة، أنه يعقد اجتماعاً مهماً اليوم، مع مشرفي وأخصائي التأهيل، لأندية شباب الأهلي والشارقة والنصر والوصل والبطائح، والتي تشارك في عودة دوري الرجال الجمعة المقبل، لشرح آليات البروتوكول الصحي، والإجراءات الاحترازية الخاصة باستكمال موسم 2019- 2020، وأن صالة صلاح الدين في دبي تستضيف عودة المسابقة، بإقامة مباراة الوصل مع البطائح، والفائز منهما يتأهل إلى «مربع الذهب».

قال المطوع: يشهد الاجتماع شرح آليات تطبيق الإجراءات الاحترازية، بداية من مباراة الوصل والبطائح، مما يمثل منها فرصة مناسبة لقياس آليات العمل في تطبيق البروتوكول الصحي، بداية من ربط آليات تسجيل اللاعبين والطواقم الفنية والتحكيمية للمباراة، باجتيازهم اختبارات الفحص الخاص بـ «كوفيد- 19»، قبل 48 ساعة من موعد المباراة، مع مطابقة الصالة للاشتراطات الاحترازية المعمول بها في البروتوكول، سواء على صعيد الانتهاء من عمليات التعقيم، والتأكد من وجود مداخل ومخارج منفصلة عن بعضها، وحصول كل فريق على غرف واسعة، تسمح في تطبيق التباعد الاجتماعي.