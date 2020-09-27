النجوم من مواليد سبتمبر «عباقرة»!

مصطفى الديب (أبوظبي)

أطلق على أكتوبر بأنه «شهر العظماء»، لأنه شهد مولد عدد من الشخصيات المهمة، على مدار التاريخ الحديث، والأمر ينطبق على نجوم كرة القدم، بولادة نجوم سطعوا في سماء «الساحرة المستديرة»، أبرزهم الأسطورتان بيليه ومارادونا.

كثرة مواليد أكتوبر من النجوم، وراء ظلم شهور أخرى مليئة بالمشاهير أيضاً، أبرزها سبتمبر الذي نعيش أيامه حالياً، حيث كان على موعد مع ولادة مجموعة من الأساطير الذين أثروا عالم الكرة، ومنهم من يواصل التألق إلى الآن.

يعد البرازيلي رونالدو «الظاهرة»، والحاصل على لقب أفضل لاعب في العالم، أحد أهم مواليد سبتمبر من نجوم «الساحرة»، في 22 سبتمبر 1976 وحقق النجم السابق العديد من الإنجازات، أبرزها الفوز بمونديال 2002، وكذلك العديد من البطولات مع ريال مدريد، أهمها دوري الأبطال و«الليجا»، كما أنه حصل على لقب هداف كأس العالم. وكذلك كان القيصر الألماني بيكنباور، الذي حصد لقب كأس العالم مع ألمانيا لاعباً ومدرباً، من مواليد هذا الشهر، وتحديداً في الحادي عشر منه عام 1945.

وهناك لاعب بايرن ميونيخ الكبير توماس مولر الذي ولد في 13 سبتمبر 1989، وفي إيطاليا هناك أسطورة روما فرانشيسكو توتي من مواليد «الشهر المظلوم»، وتحديداً 27 سبتمبر 1976.

وشهد سبتمبر مولد النجم الهولندي السابق رود خوليت الذي لعب لأكبر الأندية، وحصد كأس أوروبا مع «الطواحين»، وكذلك الإيطالي كانافارو قائد «الآزوري» والحاصل على لقب «مونديال 2006»، ومن الجيل الحالي هناك الكرواتي مودريتش «وصيف العالم» مع منتخب بلاده في «مونديال 2018» وأفضل لاعب في العام نفسه، والحاصل على دوري الأبطال مع الريال أكثر من مرة. وعلى الصعيدين المحلي والعربي، شهد سبتمبر ميلاد عمر عبدالرحمن نجم الجزيرة و«الأبيض»، والذي ولد في 20 سبتمبر 1991، ويعد أحد أبرز مواهب الكرة العربية حالياً، وحصل على لقب أفضل لاعب في آسيا، وكذلك حل وصيفاً للقارة مع العين، وثالث كأس آسيا مع المنتخب، وحصد العديد من الألقاب مع «الزعيم»، ويدافع حالياً عن ألوان «فخر أبوظبي»، وهناك المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، الذي يحظى بشعبية كبيرة في مصر حالياً، وأسهم في حصول الفريق على السوبر المحلي والأفريقي.